Φειδίας Παναγιώτου: Αποκαλύψεις για το «πολιτικό γραφείο» με πισίνα και 4 κρεβατοκάμαρες

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το συμβόλαιο μίσθωσης του «πολιτικού γραφείου» του Φειδία Παναγιώτου στην Κύπρο, καθώς –σύμφωνα με δημοσίευμα κυπριακού μέσου– το ακίνητο φέρεται να χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως έχει κατά καιρούς δηλώσει ο ευρωβουλευτής.

Το ακίνητο, που βρίσκεται στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού και διαθέτει πισίνα, κήπο και τέσσερις κρεβατοκάμαρες, ενοικιάζεται έναντι 2.300 ευρώ μηνιαίως. Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Cyprus Times, τα 1.600 ευρώ καλύπτονται μέσω κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα 700 ευρώ καταβάλλει ο ίδιος ο ευρωβουλευτής.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει στο παρελθόν αναφέρει ότι διατηρεί ξεχωριστή κατοικία, κόστους 1.200 ευρώ, στην οποία διαμένει με τη σύντροφό του. Ωστόσο, το κυπριακό μέσο υποστηρίζει ότι το ζευγάρι κατοικεί μόνιμα στο ακίνητο που δηλώνεται ως «πολιτικό γραφείο», χωρίς αυτό να έχει διευκρινιστεί δημόσια από τον ίδιο.

Έγγραφο του συμβολαίου μίσθωσης που επικαλείται το μέσο αναφέρει ρητά ότι το ακίνητο ενοικιάζεται «για οικιστικούς σκοπούς». Στην παράγραφο 9(β) προβλέπεται ότι ο ενοικιαστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο αποκλειστικά ως κατοικία, ενώ οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται χωρίς έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Στο ίδιο συμβόλαιο δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρήση του ακινήτου ως πολιτικού γραφείου, ούτε στη φιλοξενία συνεργατών ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή. Το στοιχείο αυτό γεννά ερωτήματα τόσο για την τήρηση των όρων της μίσθωσης όσο και για τη συμβατότητα της χρήσης του χώρου με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωβουλευτές δικαιούνται την Αποζημίωση Γενικών Εξόδων, ύψους 4.950 ευρώ μηνιαίως, για λειτουργικές ανάγκες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως μίσθωση γραφείων, εξοπλισμό και διοικητικές δαπάνες. Τα κονδύλια αυτά δεν προορίζονται για ιδιωτική χρήση.

Ο Φειδίας Παναγιώτου έχει υποστηρίξει ότι η δική του οικονομική συμμετοχή των 700 ευρώ δικαιολογείται από τη χρήση του χώρου για παραγωγή podcast, σημειώνοντας ότι αυτό έχει γνωστοποιηθεί στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από τις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με το θέμα.