NBA: Αυτές είναι οι συνθέσεις του All Star Game – Οι ηχηρές απουσίες, ο αμφίβολος «Giannis» και το ρεκόρ του Λεμπρόν Τζέιμς

  • Έγιναν γνωστές οι συνθέσεις των ομάδων για το All Star Game του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αμφίβολος εάν καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
  • Ο Λεμπρόν Τζέιμς θα συμμετάσχει για 22η φορά, που αποτελεί και σχετικό ρεκόρ, ενώ έξι παίκτες θα πάρουν για πρώτη φορά το «βάπτισμα του πυρός».
  • Από τη γιορτή του NBA θα απουσιάσουν ηχηρά ονόματα όπως οι Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέοναρντ και Ζοέλ Εμπίντ.
Η μεγάλη γιορτή του All Star Game στο NBA πλησιάζει και σήμερα (2/1) έγινε γνωστή η σύνθεση των ομάδων. Πολλές είναι οι ηχηρές απουσίες και ταυτόχρονα… έξι παίκτες θα πάρουν για πρώτη φορά το «βάπτισμα του πυρός».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι για ακόμη μία φορά παρών, εάν καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Αυτός, όμως που ξεχωρίζει είναι ο Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς θα συμμετάσχει για 22η φορά, που αποτελεί και σχετικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ των Μπρούκλιν Νετς θα μπορούσε ενδεχομένως να επιλεγεί για το All Star Game ως αντικαταστάτης του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Marc Stein, δημοσιογράφο-ρεπόρτερ του NBA, η λίγκα «θα πρέπει να αντικαταστήσει τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο και να αποφασίσει αν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς (ο οποίος παίζει για τη Δομινικανή Δημοκρατία σε διεθνές επίπεδο) θα αγωνιστεί ως μέλος της ομάδας των ΗΠΑ ή της ομάδας World».


Οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Ντένι Άβντιγια, Νόρμαν Πάουελ, Τζέιλεν Ντούρεν, Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Τζόνσον θα αγωνισθούν για πρώτη φορά σε All Star Game.

Από την γιορτή του ΝΒΑ, που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Λος Αντζελες θα απουσιάσουν οι Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέοναρντ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ζοέλ Εμπίντ, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και Αλπερέν Σενγκούν.

Για την Ανατολή θα αγωνισθούν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον,Κέιντ Κάινγχαμ, Ταϊρίς Μάξεϊ, Σκότι Μπαρνς, Τζέιλεν Ντούρεν, Τζέιλεν Τζόνσον, Ντόνοβαν Μίτσελ, Νόρμαν Πάουελ, Πασκάλ Σιάκαμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς

Και για την Δύση θα παίξουν οι Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουεμπανιαμά, Ντένι Άβντιγια, Ντέβιν Μπούκερ, Κέβιν Ντουράντ, Άντονι Έντουαρντς, Τσετ Χόλμγκρεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζαμάλ Μάρεϊ.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)

