Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό και το νερό έφτασε στον 1ο όροφο πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα που άνοιξε στον δρόμο έπειτα από καθίζηση στην Ξάνθη. Το όχημα με τη δύναμη που έπεσε, έσπασε αγωγό της ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης) και τα νερά έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το xanthinews το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου λίγο πριν από το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Λόγω του ατυχήματος ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας ενώ το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια οχήματος του Στρατού.

Δείτε το βίντεο: