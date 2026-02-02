Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό και το νερό έφτασε στον 1ο όροφο πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα που άνοιξε στον δρόμο έπειτα από καθίζηση στην Ξάνθη, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.
  • Το όχημα έσπασε αγωγό της ΔΕΥΑΞ, με αποτέλεσμα τα νερά να φτάσουν μέχρι τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.
  • Ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας, ενώ το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια οχήματος του Στρατού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό και το νερό έφτασε στον 1ο όροφο πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα που άνοιξε στον δρόμο έπειτα από καθίζηση στην Ξάνθη. Το όχημα με τη δύναμη που έπεσε, έσπασε αγωγό της ΔΕΥΑΞ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης) και τα νερά έφτασαν μέχρι τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το xanthinews το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου λίγο πριν από το 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο Ξάνθης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Λόγω του ατυχήματος ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας ενώ το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη βοήθεια οχήματος του Στρατού.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κορυφαίοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο ενώνουν δυνάμεις ενάντια στον καρκίνο – Ελπίδες για οριστική θεραπεία

Νεφρά: Πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Πετρέλαιο: Έπεσαν οι τιμές μετά τις δηλώσεις Τραμπ – Η ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με τους αναλυτές

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα δουν από σήμερα το “χρώμα του χρήματος” στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
11:55 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – 19χρονος «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο 34χρονου και εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγ...
10:37 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν το πτώμα του 27χρονου – Πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Αγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα κίνητρα της δολοφονίας του 27χρονου, το πτώμα του οποίου β...
10:24 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Λάρισα: Νέο βίντεο από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Αγιόκαμπο – Η στεριά έγινε ένα με τη θάλασσα

Νέα βίντεο που αποκαλύπτουν το μέγεθος της κακοκαιρίας που χτύπησε και τη Λάρισα, φέρνει στο φ...
09:51 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στα Βορίζια: «Δεν έχουν σταματήσει να μας απειλούν»

Τι περιλαμβάνουν οι μηνύσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν από τις δύο οικογένειες ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα