Παππάς στον Realfm 97,8 για Συνταγματική Αναθεώρηση: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μία προσχηματική συζήτηση – Τι είπε για τη μονιμότητα στο Δημόσιο

Για το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης αλλά και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ μίλησε μεταξύ άλλων ο βουλευτής, Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Παππάς τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και για το άρθρο 86 εδώ και πολύ καιρό, αλλά και για το πώς θα θωρακιστεί η Δικαιοσύνη με την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Θέλουμε να πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι μία προσχηματική συζήτηση γιατί βλέπουμε ότι η ανάγκη της αναθεώρησης του άρθρου 86 καταστρατηγείται από την κυβέρνηση, από την ίδια την πρακτική της, στήνοντας Εξεταστικές Επιτροπές στη Βουλή για να καλύψει πιθανές ποινικές ευθύνες των υπουργών της: του κ. Καραμανλή, του κ. Αυγενάκη, του κ. Βορίδη».

Όπως είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «όταν στις Επιτροπές συζητήθηκε η εκλογή των ανώτατων δικαστών και η αρμόδια Επιτροπή με μεγάλες πλειοψηφίες εισηγήθηκε ονόματα δεν εισακούστηκε αυτή η εισήγηση. Αυτό που λέω είναι ότι όταν θέλεις και λες ότι πρέπει να γίνει μία Συνταγματική Αναθεώρηση και να υπάρχει μία ομόνοια προς αυτή την κατεύθυνση, δεν στήνεις Εξεταστικές Επιτροπές χρησιμοποιώντας το άρθρο 86. Δεν αρνείσαι την εισήγηση της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών της αρμόδιας Επιτροπής, δεν αρνείσαι να εφαρμόσεις την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για να πεις γιατί παρακολουθούσες τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τώρα να αναγκάζεται να καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86, την ανάγκη να θωρακίσουμε τη Δικαιοσύνη και να εκλέγεται η ηγεσία της Δικαιοσύνης μέσα από διαδικασίες χωρίς την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, αρκεί όλα αυτά να μη γίνονται προσχηματικά».

Ο κ. Παππάς πρόσθεσε ότι «δεν έχει δείξει η ΝΔ ότι θέλει να κάνει πραγματικές αλλαγές. Προφανώς και θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση, αλλά πρέπει να θυμίσουμε πώς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το άρθρο 86 και όταν αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή θα δούμε προς ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτό. Ελπίζουμε να είναι καθοριστική η πλειοψηφία που θα έχει το ΠΑΣΟΚ».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «προφανώς και πρέπει να γίνει η Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά να πούμε ότι οι Έλληνες πολίτες δεν κοιμούνται και ξυπνούν με τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Θέλουν οι πολίτες θωράκιση των θεσμών αλλά δεν θα πετάξουμε και τη μπάλα στην εξέδρα και θα σταματήσουμε τη συζήτηση ξαφνικά για την ακρίβεια, τους μισθούς, τα funds κ.α. και όλα αυτά που ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Η Αναθεώρηση πρέπει να κινείται και σε αυτή τη διάσταση, πώς θα προστατεύσουμε τους Θεσμούς και τους πολίτες».

Σχετικά με την αξιολόγηση και τη μονιμότητα στο Δημόσιο, ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι «πρέπει να δούμε και για ποια πράγματα είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα. Ακούω για παράδειγμα για τη μονιμότητα στο Δημόσιο. Ένα κράτος που λειτουργεί τόσο κομματικά, που αλλάζει τις διοικήσεις στο Δημόσιο, που τις αλλάζει ακόμη και σε μικρά νοσοκομεία και Οργανισμούς κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, είναι έτοιμο να μην έχει μία διάρκεια και μία συνέχεια στο δημόσιο τομέα του; Να καταλήξουμε πάλι σε μία πλατεία Κλαυθμώνος τη στιγμή που Γαλλία και Γερμανία έχουν δημοσίους υπαλλήλους; Θέλουμε να κάνουμε καινοτομίες ή να οδηγήσουμε σε ένα Κράτος – λάφυρο; Δεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση για την αξιολόγηση. Υπάρχουν τα νομοθετικά εργαλεία που μπορούν να αξιολογούν τους δημόσιους υπαλλήλους και να δούμε ποιοι είναι αυτοί που δεν κάνουν τη δουλειά τους. Έχουμε τα εργαλεία να τους απομακρύνουμε αυτούς.

Για ένα κράτος που λειτουργεί ως λάφυρο των κυβερνήσεων, δεν έχουμε πετύχει τη διάρκεια και τη συνέχεια και το ζητούμενο είναι πώς θα πετύχουμε τη συνέχεια όλων των άξιων διοικήσεων και των δημόσιων υπαλλήλων για να συνεχίσει το κράτος να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά».

Σχετικά με τις σκέψεις για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Παππάς είπε ότι «πρέπει να συζητηθεί. Νομίζω ότι είναι προβληματικό να υπάρχει η στενά κομματική επιλογή των Προέδρων της Δημοκρατίας. Είναι μία συζήτηση ανοιχτή, δεν την έχουμε κάνει στο ΠΑΣΟΚ. Θα την κάνουμε να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε για να λειτουργεί καλύτερα το Πολίτευμα. Ο ΠτΔ πρέπει να συμβολίζει την ενότητα του Έθνους, να αποτελεί μία διακομματική επιλογή. Η επιλογή του παρόντος Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν μία στενά κομματική επιλογή. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα του αξιώματος».

Ο ίδιος επανέλαβε ότι «προφανώς και θα μπούμε στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά δεν θα αφήσουμε από προτεραιότητά μας την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι η δουλειά μας, να εκπροσωπούμε τα προβλήματα των πολιτών και να παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας».

Για την πορεία του ΠΑΣΟΚ

«Το ΠΑΣΟΚ μόνο αυτόνομο μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Βλέπουμε τι συμβαίνει στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ενιαίο αφήγημα, ούτε κάποια σύμπνοια. Το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα προσκλητήριο σε στελέχη του προοδευτικού χώρου και πιστεύουν στο πρόγραμμά μας και το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί με πυλώνα το ΠΑΣΟΚ» τόνισε ο Πέτρος Παππάς μιλώντας για την πορεία του κόμματος και πρόσθεσε:

«Έχουμε τη στρατηγική της διεύρυνσης της απήχησής μας σε αυτό το προσκλητήριο που έχουμε καταθέσει και από εκεί και πέρα είναι αγώνας δρόμου. Δεν προηγούμαστε, αλλά λέω ότι μπορούμε να προηγηθούμε, αλλιώς αν κάποιος δεν το πιστεύει, δεν έχει λόγο να αγωνίζεται. Αν έχουν κάποιοι άνθρωποι την ίδια αντίληψη με εμάς, είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν υπό τη σημαία και υπό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να ανατρέψουμε την παρούσα κατάσταση. Δεν είμαστε σε καλή φάση, θα είμαστε σε καλύτερη αν πείσουμε τον κόσμο ότι το πρόγραμμά μας τον αφορά και θα βελτιώσει τη ζωή του καθενός».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουμε δει και πολλές ανατροπές στην πολιτική. Παλεύουμε για αυτή την ανατροπή και είμαστε αισιόδοξοι. Εξωστρέφεια χρειαζόμαστε και όχι άλλη συζήτηση για ζητήματα εσωτερικά».