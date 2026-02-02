Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού», προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.