Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Σύνοψη από το

  • Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στη σύλληψη ενός 38χρονου.
  • Κατά τον έλεγχο στην περιοχή της Ομόνοιας, βρέθηκαν στην κατοχή του 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.
  • Σε βάρος του 38χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βιασμού», προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 38χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 106 γραμμάρια της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, της οποίας η λήψη προκαλεί αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης καθώς και μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:17 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γεράσιμος Σιάσος στον Realfm 97,8 για τις επιδόσεις του ΕΚΠΑ και το παράρτημα στην Κύπρο

Το ΕΚΠΑ ανεβαίνει για ακόμη μία χρόνια στη διεθνή κατάταξη και ο πρύτανης, Γεράσιμος Σιάσος μι...
15:06 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πέλλα: Θύμα απάτης από «λογιστή» έπεσε μία 65χρονη – Πώς της άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 65χρο...
15:04 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών – Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 52χρονος

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες...
15:02 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο πριν από την αρπαγή του επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Οι αρχές αναζητούν κι άλλο υλικό από κάμερες

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία του 27χρονου επ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα