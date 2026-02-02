Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

