Σέρρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε αβοήθητο

Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) στην οδό Μεραρχίας, στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infοnews24, ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 50χρονο πεζό, με τον οδηγό να μην σταματάει να βοηθήσει τον τραυματία και να τον εγκαταλείπει αβοήθητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 50χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος τραυματίστηκε και, μάλιστα όχι ελαφρά, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε όχημα χρώματος ασημί.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το εμπλεκόμενο όχημα και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Την προανάκριση διενεργεί η Τροχαία Σερρών.