Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω να θυμάμαι κοπάνες και φλερτ στο σχολείο – Έμεινα πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι, από επιλογή μου»

Καλεσμένος στο podcast της Έφης Αλεβίζου βρέθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα παιδικά του χρόνια.

«Η ζωή τότε ήταν δύσκολη, μοναχική. Εγώ, σαν παιδί, έμεινα πολύ κλεισμένος μέσα στο σπίτι, από επιλογή μου», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης και πρόσθεσε: «Επειδή δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω αυτό που είμαι, άρα δεν μπορούσα να επικοινωνήσω και με τους άλλους».

«Αυτές οι δυσκολίες που αντιμετώπισα, αυτή η δύσκολη εφηβεία και γενικότερα όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση, αν με ρωτήσεις τώρα, παρόλο που για πολλά χρόνια είχα το παράπονο, γιατί τα έχασα αυτά τα χρόνια; Γιατί πήγαν έτσι; Γιατί δεν έχω να θυμάμαι κοπάνες, φλερτ στο σχολείο; Δεν έχω να θυμάμαι τίποτα τέτοιο» εξήγησε.

«Ήμουν πολύ κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτή η μοναχικότητα και η μοναξιά με διαμόρφωσαν, με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι. Περήφανος είμαι που το έζησα έτσι όπως το έζησα, που είχα τη δύναμη να επιβιώσω από αυτό και που έγινα ο άνθρωπος που έγινα ακριβώς επειδή πέρασα από αυτή τη δυσκολία» συμπλήρωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.