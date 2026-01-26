Να μ’ αγαπάς: Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα- Απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Θεόφιλος μαθαίνει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” στις 20:00 στον Alpha. 

Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Αυτό κάνει τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά, η οικογένεια Καλλιγά πανηγυρίζει, ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στην απελπισία.

Η Άννα είναι η μόνη του συναισθάνεται το δράμα του Ορφέα και τον προσεγγίζει. Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο, κάτι που κάνει τη Σοφία να μανιάσει.

Επηρεασμένος από την εξαδέλφη του ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή. Η Φωτεινή οδηγείται πίσω στις φυλακές όπου οι συγκρατούμενες τη συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσει τη εγκυμοσύνη προς όφελός της, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει.

Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα.

 Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, αλλά ο Αχιλλέας τον σταματά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Άγγελος στήνει νομική ομάδα για να σώσει τη Φωτεινή.

Η Νικαίτη κάνει καψόνια στη Στυλιανή, ενώ η Σοφία παραδίδει στον Θεόφιλο το τεστ DNA που λέει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί. Ο Χάρης ξεσπά στη Ζωή στην κάβα.

Η Άννα και ο Λευτέρης ξανασμίγουν με ειλικρινείς εξομολογήσεις, κι αργότερα ο Λευτέρης, ντυμένος «επιχειρηματίας» και καθοδηγούμενος από τον Άγγελο, μπαίνει στον Όμιλο για να αναμετρηθεί πλέον στα ίσα με τον Ορφέα, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.

 H Νικαίτη έχοντας μάθει το μυστικό της Στυλιανής την εκβιάζει…

 Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο…

 Δείτε το trailer

