Κίνα: Ισόβια κάθειρξη σε πρώην υπουργό Δικαιοσύνης για δωροληψία

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Κίνας Τανγκ Γιτζούν, μετά την καταδίκη του για δωροληψία, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Όπως ανακοίνωσε δικαστήριο της Σιαμέν, στην επαρχία Φουτσιάν της νοτιοανατολικής Κίνας, ο Τανγκ δέχθηκε παρανόμως περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 137 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου 19,7 εκατ. δολάρια) την περίοδο 2006–2022. Το δικαστήριο ανέφερε ότι καταχράστηκε τη θέση του προκειμένου να αποκομίσει οφέλη από εταιρείες και ιδιώτες, σε τομείς όπως οι εγγραφές εταιρειών στο χρηματιστήριο, οι εξαγορές γης, τα τραπεζικά δάνεια και η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο έκανε λόγο για «ιδιαίτερα μεγάλα ποσά» και «ιδιαίτερα σοβαρές ζημίες» στα συμφέροντα του κράτους και του λαού. Παράλληλα, στον Τανγκ επιβλήθηκε ισόβια στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ενώ διατάχθηκε η κατάσχεση της προσωπικής περιουσίας του.

Η καταδίκη εντάσσεται στο πλαίσιο της εκτεταμένης εκστρατείας κατά της διαφθοράς που προωθεί ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας σε βάρος του εν ενεργεία υπουργού Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, Ουάνγκ Σιανγκσί, σε μια σπάνια περίπτωση διερεύνησης κορυφαίου κυβερνητικού στελέχους.

Ο 64χρονος Τανγκ ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία στην επαρχία Τζετζιάνγκ, όπου υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες, φτάνοντας στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Στη συνέχεια διετέλεσε κυβερνήτης της Λιαονίνγκ και το 2020 διορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης. Έρευνα σε βάρος του είχε ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2024 για σοβαρά πειθαρχικά και νομικά παραπτώματα, ενώ αργότερα διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα.

