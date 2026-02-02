Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

  • Σεισμός 4,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών αρχών που παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
  • Σύμφωνα με τα δεδομένα της AFAD, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το Αστεροσκοπείο Καντίλι τον κατέγραψε με ένταση 4,9 βαθμών.
  • Η δόνηση σημειώθηκε στις 12:47 και, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε εστιακό βάθος 6,57 χιλιομέτρων.
Τουρκία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας

Σεισμός καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, προκαλώντας κινητοποίηση των τουρκικών αρχών που παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της AFAD που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Καντίλι, ο σεισμός που καταγράφηκε είχε ένταση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 12:47 και, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε εστιακό βάθος 6,57 χιλιομέτρων.

