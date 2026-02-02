Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/01) στην Πατησίων, αφού δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση.
  • Τουλάχιστον 15 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κινήθηκαν ομαδικά και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε τράπεζες και καταστήματα στην Πατησίων.
  • Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα εξεταστεί βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/01) στην Πατησίων, όταν κουκουλοφόροι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε τράπεζες και καταστήματα. Οι τέσσερις προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι αφού δεν προέκυψε εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ θα εξεταστεί βιντεοληπτικό υλικό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα τα ξημερώματα, τουλάχιστον 15 άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κινήθηκαν ομαδικά και φωνάζοντας συνθήματα, έσπασαν βιτρίνες στην Πατησίων, στο ύψος της Αγίας Λαύρας.

Οι δράστες ξεκίνησαν από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κινήθηκαν επί της Πατησίων μέχρι την οδό ΜακΜίλαν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τέσσερα καταστήματα είχαν υποστεί ζημιές. H Άμεση Δράση και ομάδες ΔΙ.ΑΣ. έκαναν αναζητήσεις στην περιοχή και προχώρησαν στις τέσσερις προσαγωγές.

Σημειώνεται ότι το κλίμα ήταν τεταμένο τις τελευταίες ημέρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει ανακοινώσει απαγόρευση συναθροίσεων λόγω της επετείου της κρίσης των Ιμίων.

