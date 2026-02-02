Βελόπουλος για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Όλα γίνονται για την επικοινωνία»

Φωτογραφία: Intime

«Εάν καταργηθεί η μονιμότητα, ανησυχούμε για την μονιμότητα της οικογένειας Μητσοτάκη στη Βουλή» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος,  για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Το γελοίο είναι ότι η αναθεώρηση δεν μπορεί να γίνει λόγω μη αναθεωρητικής Βουλής. Άρα όλα γίνονται για την επικοινωνία και δεν είναι συνταγματική αναθεώρηση, να την ανακοινώνει ο πρωθυπουργός από την τηλεόραση, αλλά επιθεώρηση για μια κυβέρνηση- τσίρκο» πρόσθεσε.

 

«Ο “τζάμπας” ζει στη ΝΔ»

«Όταν ο κυνισμός συναντά την αλαζονεία, τότε το λεχθέν “ο τζάμπας πέθανε” γίνεται πολιτική των αγαπημένων παιδιών του κ. Μητσοτάκη, άσχετα αν κάποιοι δήθεν τώρα διαφοροποιούνται», δήλωσε Κυριάκος Βελόπουλος, μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Εξ άλλου, σε μία κοινωνία που υπάρχει το ακαταδίωκτο και το άρθρο 86 περί ατιμωρησίας υπουργών, δεν πέθανε μόνον ο τζάμπας αλλά και η ίδια η δημοκρατία, με τη διακυβέρνηση της ΝΔ».

 

«Αφού είναι μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη ΑΟΖ, όπως λέει ο κ. Δένδιας, γιατί δεν το κάνει η ΝΔ;»

«Αφού είναι μονομερές δικαίωμα η ανακήρυξη ΑΟΖ, όπως λέει ο κ. Δένδιας, γιατί δεν το κάνει η ΝΔ; Και εφ’ όσον το ισχυρίζεται ο υπουργός, αυτό που λέμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί στηρίζει την κυβέρνηση, που δεν κάνει ανακήρυξη;», υποστήριξε  ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

 

16:50 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

