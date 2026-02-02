Ο Γεράσιμος Σιάσος στον Realfm 97,8 για τις επιδόσεις του ΕΚΠΑ και το παράρτημα στην Κύπρο

Το ΕΚΠΑ ανεβαίνει για ακόμη μία χρόνια στη διεθνή κατάταξη και ο πρύτανης, Γεράσιμος Σιάσος μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που με τη συλλογική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχώς το ΕΚΠΑ να ανεβαίνει στις έγκυρες διεθνείς λίστες αξιολόγησης».

«Αποτελεί μια ουσιαστική επιβεβαίωση της ποιότητας του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού έργου και αντανακλά και τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στη χώρα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια» τόνισε ο κ. Σιάσος και πρόσθεσε:

«Αυτή τη στιγμή σχεδόν σε όλες τις διεθνείς λίστες αξιολόγησης το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στα Πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Είμαστε ψηλά σε διάφορες κατατάξεις και έχει να κάνει και με τα κριτήρια. Όταν δίνουν περισσότερο βάρος στην ερευνητική παραγωγή έργου το Πανεπιστήμιό μας είναι ακόμη πιο ψηλά. Όταν δίνεται βάρος σε άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ο αριθμός διδασκόντων ανά φοιτητή ή ο αριθμός υπαλλήλων ανά φοιτητή δεν ευνοούμαστε τόσο πολύ από αυτές τις κατατάξεις».

Για το παράρτημα στην Κύπρο

«Το παράρτημά μας έχει ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα προετοιμάζουμε μία πολύ μεγάλη εκδήλωση στις 17 Φεβρουαρίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την τελετή ίδρυσης παρουσία και των δύο Προέδρων της Δημοκρατίας Ελλάδας και Κύπρου» είπε ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και συμπλήρωσε:

«Έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο το Τμήμα Ιατρικής να λειτουργεί και συνεχίζουμε. Τον Οκτώβριο του 2026 θα ξεκινήσει το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης».

