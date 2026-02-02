Πολιτική κόντρα για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου – Οι κυβερνητικές πηγές και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Σύνοψη από το

  • «Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου.
  • Οι κυβερνητικές πηγές καλούν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».
  • «Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει σε νέα ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαξίμου

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο MEGA News, είπε ότι «το τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει» όταν ρωτήθηκε για το πώς μπορούν να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται με 800 ευρώ τον μήνα με επιστροφή δύο ενοικίων από το Κράτος.

Οι κυβερνητικές πηγές καλούν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν: «Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει σε νέα ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα  πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι “διαστρεβλώθηκε” η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;», σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ και καταλήγουν: «Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:22 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Δουδωνής: Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Θα συμμετάσχουμε από τη δική μας αφετηρία

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμά...
15:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πλεύρης στον Realfm 97,8: «Είμαι υπέρ του διαχωρισμού του ρόλου βουλευτή – υπουργού» – Όλα όσα είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Για την πρόταση της Συνταγματικής Αναθεώρησης μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο...
14:56 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Καραμανλής από Καλαμάτα: Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στην Καλαμάτα, καθώς σήμερα γιορτάζει η Πολιο...
14:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Παππάς στον Realfm 97,8 για Συνταγματική Αναθεώρηση: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μία προσχηματική συζήτηση – Τι είπε για τη μονιμότητα στο Δημόσιο

Για το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης αλλά και για την πορεία του ΠΑΣΟΚ μίλησε μεταξύ άλλω...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα