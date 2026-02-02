Πολιτική κόντρα για τις δηλώσεις Αλεξοπούλου – Οι κυβερνητικές πηγές και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με τις δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Talk» στο MEGA News, είπε ότι «το τζάμπα πέθανε, δεν υπάρχει» όταν ρωτήθηκε για το πώς μπορούν να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί που αμείβονται με 800 ευρώ τον μήνα με επιστροφή δύο ενοικίων από το Κράτος.

Οι κυβερνητικές πηγές καλούν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κυβερνητικές πηγές σημειώνουν: «Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς “το τζάμπα πέθανε”, τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει σε νέα ανακοίνωση το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές… αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι “διαστρεβλώθηκε” η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;», σημειώνουν από το ΠΑΣΟΚ και καταλήγουν: «Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας».