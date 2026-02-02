Πλεύρης στον Realfm 97,8: «Είμαι υπέρ του διαχωρισμού του ρόλου βουλευτή – υπουργού» – Όλα όσα είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Για την πρόταση της Συνταγματικής Αναθεώρησης μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αρχικά ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι «εγώ προσδιορίζομαι Δεξιός, είναι ξεκάθαρο αυτό. Κατά την άποψή μου όμως, δεν συνηγορώ ποτέ στη θέση που έλεγε ότι η ΝΔ πρέπει να κλίνει στα Δεξιά. Η ΝΔ τα μεγάλα ποσοστά της κατάφερνε να τα πάρει όταν απευθυνόταν στο όλον που είναι η Κεντροδεξιά. Θεωρώ πάρα πολύ σωστή προσέγγιση κάθε προσέγγιση που στρέφει τη ΝΔ να απευθυνθεί σε μεγαλύτερα κοινά.

Όλος ο κόσμος θέλει ρεαλιστικές προσεγγίσεις στη διακυβέρνηση του τόπου, πολλές φορές αυτό έχει συνδεθεί με το Κέντρο γιατί το Κέντρο συχνά δεν έχει πολύ έντονη την ιδεολογική τοποθέτηση των πραγμάτων και βάζει τη ρεαλιστική προσέγγιση, άρα στο κομμάτι της διακυβέρνησης άμα πηγαίνεις καλά ή αν κάνεις προτάσεις που μπορούν να επιλύσουν προβλήματα, ή να δημιουργήσουν καλύτερη λειτουργία στη μορφή και τη δομή της διοίκησης σίγουρα μπορείς να προσελκύσεις και περισσότερους ψηφοφόρους. Και να πω ότι ήταν και προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη ειδικά το 2023 που κατάφερε μετά από διακυβέρνηση να απευθύνεται με την ίδια άνεση στον Κεντρώο και τον Δεξιό ψηφοφόρο».

Ο κ. Πλεύρης αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση τόνισε ότι «όταν κάνεις Συνταγματική Αναθεώρηση, πέρα από διαχειριστικά θέματα, θα πρέπει ενδεχομένως να βλέπεις και πού έχει διαρραγεί η σχέση Θεσμών- κοινωνίας και να ψάχνεις να βρεις προτάσεις που θα τους βλέπει η κοινωνία με έναν τρόπο ότι πας να κάνεις θεσμική κατοχύρωση. Να θυμηθούμε για το άρθρο 86 στην προηγούμενη Αναθεώρηση έγινε αποδεκτή μία απαίτηση του κόσμου ότι δεν μπορούν να υπάρχουν προνομιακές παραγραφές για τους υπουργούς και σήμερα δεν υπάρχουν. Φάνηκε όμως, ότι δεν αρκούσε μόνο αυτό. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω που να φαίνεται πια ότι έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία η Δικαιοσύνη έναντι της Βουλής. Είναι λανθασμένο η Βουλή να κάνει Επιτροπές, ακόμη κι αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν είναι δουλειά των βουλευτών. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη απαίτηση».

Ο υπουργός υποστήριξε ότι «μπορούμε να πάμε σε πολύ δυνατές συζητήσεις σε αυτή την Αναθεώρηση. Να δούμε δηλ. και τον ρόλο βουλευτή – υπουργού, να δούμε πώς θα κατοχυρώσουμε συνολικά τους Θεσμούς ώστε οι πολίτες να αισθανθούν ότι το πολιτικό σύστημα ακουμπά δύσκολα θέματα που ενδεχομένως ξεβολεύουν και νοοτροπίες που μπορεί να βόλευαν το πολιτικό σύστημα».

«Η αντιπολίτευση, και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν ψήφισαν Προανακριτική για στελέχη τους. Η διάταξη του άρθρου 86 είναι από την αναθεώρηση του 2001, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ερχόμαστε να αλλάξουμε στη βάση του. Άρα η κριτική είναι υποκριτική. Η ΝΔ για δύο υπουργούς ψήφισε και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου» είπε ο κ. Πλεύρης και συμπλήρωσε ότι «πρέπει όμως, να παρέμβουμε σε σημεία για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι «εγώ δεν είμαι οπαδός της πλήρους απουσίας της Βουλής, δηλαδή πάμε στον τακτικό δικαστή. Πρέπει να βρούμε κάποια φίλτρα και δεύτερον, η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ως προς την κρίση των ίδιων των οργάνων της Δικαιοσύνης, θεωρώ ότι θα βοηθήσουν και τη Δικαιοσύνη να κερδίσει περισσότερο την εμπιστοσύνη των πολιτών που κι αυτή δοκιμάζεται όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά και το πολιτικό σύστημα να δείχνει ότι θέλει να βάλει ξεκάθαρους κανόνες στο παιχνίδι».

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ του διαχωρισμού του ρόλου βουλευτή – υπουργού και όπως εξήγησε «νομίζω ότι ο διαχωρισμός του βουλευτή με τον υπουργό θα ήταν στη σωστή κατεύθυνση για να έχουμε πλήρη διαχωρισμό νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και πιο σημαντικό για εμένα θα ήταν το ότι ο υπουργός δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής. Θεωρώ ότι ένας τέτοιος διαχωρισμός ενισχύει πάρα πολύ τον βουλευτή γιατί ξέρει πια ότι στο Κοινοβούλιο ο ρόλος του είναι να είναι Νομοθετικό Σώμα και να ελέγχει τους υπουργούς και δεν εξαρτάται από το να υπουργοποιηθεί, έχει επιλέξει να είναι βουλευτής, ο δε υπουργός ξέρει ότι κάνει τη δουλειά του, ότι ελέγχεται από τους βουλευτές και άρα έχουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση και ξέρει ότι δεν θα εκμεταλλευτεί τη θέση του για να κατέβει. Θα μου άρεσε ένα σύστημα πιο ξεκάθαρο ως προς την άσκηση νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας».

Για την παρέμβαση Δένδια και την επιλογή της ηγεσίας στη Δικαιοσύνη

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, «εγώ πιστεύω στο μεικτό σύστημα για την επιλογή της ηγεσίας στη Δικαιοσύνη. Το να πάμε σε ένα σύστημα που εκλέγεται μόνο από τη Δικαιοσύνη έχει το αρνητικό ότι πολλές φορές δημιουργούνται και μεταξύ των δικαστών σχέσεις που ο πιο δημοφιλής- χωρίς αναγκαστικά να είναι ο καλύτερος – να κερδίζει μεγαλύτερο εκλογικό Σώμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μία πιο δεσμευτική αρμοδιότητα προς την κυβέρνηση δηλ. να έκλεινε πολύ ο κατάλογος ώστε έτσι αυτοί που θα πρότειναν οι δικαστές μέχρι έναν αριθμό να ήταν και ο απόλυτα δεσμευτικός κατάλογος για την κυβέρνηση. Είμαι όμως οπαδός του μεικτού συστήματος».

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ και της κατάργησης «των λαϊκών δικαστηρίων, των ενόρκων».