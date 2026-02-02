«Η φωνή που δεν ακούστηκε»: Βιβλίο για το bullying από μαθητές του Γυμνασίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης

Μια μαθητική πρωτοβουλία που υλοποιείται στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ομάδας επιχειρηματικότητας EchoRise, έχει γίνει δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι ‘Η φωνή που δεν ακούστηκε’ και αποτελείται από έξι ιστορίες, που έχουν γράψει τα παιδιά.

Το βιβλίο έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει αληθινές ιστορίες παιδιών. Πραγματεύεται ζητήματα όπως η φωνή των νέων, ο σχολικός εκφοβισμός και η δύναμη της έκφρασης μέσα από βιώματα και συναισθήματα που συχνά μένουν σιωπηλά.

Το βιβλίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης των μαθητών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης κοινότητας.