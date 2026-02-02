«Η φωνή που δεν ακούστηκε»: Βιβλίο για το bullying από μαθητές του Γυμνασίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης

Σύνοψη από το

  • Μια μαθητική πρωτοβουλία υλοποιείται στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης από μαθητές της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ομάδας επιχειρηματικότητας EchoRise. Ο τίτλος του βιβλίου που δημιούργησαν είναι ‘Η φωνή που δεν ακούστηκε’ και αποτελείται από έξι ιστορίες γραμμένες από τα παιδιά.
  • Το βιβλίο έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας αληθινές ιστορίες παιδιών. Πραγματεύεται ζητήματα όπως η φωνή των νέων, ο σχολικός εκφοβισμός και η δύναμη της έκφρασης.
  • Το βιβλίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης των μαθητών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης κοινότητας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Η φωνή που δεν ακούστηκε»: Βιβλίο για το bullying από μαθητές του Γυμνασίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης

Μια μαθητική πρωτοβουλία που υλοποιείται στο Γυμνάσιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄Γυμνασίου, στο πλαίσιο της ομάδας επιχειρηματικότητας EchoRise, έχει γίνει δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι ‘Η φωνή που δεν ακούστηκε’ και αποτελείται από έξι ιστορίες, που έχουν γράψει τα παιδιά.

Το βιβλίο έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει αληθινές ιστορίες παιδιών. Πραγματεύεται ζητήματα όπως η φωνή των νέων, ο σχολικός εκφοβισμός και η δύναμη της έκφρασης μέσα από βιώματα και συναισθήματα που συχνά μένουν σιωπηλά.

Το βιβλίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης δράσης των μαθητών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης κοινότητας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:17 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γεράσιμος Σιάσος στον Realfm 97,8 για τις επιδόσεις του ΕΚΠΑ και το παράρτημα στην Κύπρο

Το ΕΚΠΑ ανεβαίνει για ακόμη μία χρόνια στη διεθνή κατάταξη και ο πρύτανης, Γεράσιμος Σιάσος μι...
15:06 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πέλλα: Θύμα απάτης από «λογιστή» έπεσε μία 65χρονη – Πώς της άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 65χρο...
15:04 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών – Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 52χρονος

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες...
15:02 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο πριν από την αρπαγή του επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Οι αρχές αναζητούν κι άλλο υλικό από κάμερες

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία του 27χρονου επ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα