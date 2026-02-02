Η απάντηση του «Ρουβίκωνα»: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί – Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε»

Σύνοψη από το

  • Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχτηκε ότι χτύπησε κατά λάθος τα γραφεία εταιρείας με φυτοχώματα στο Μενίδι, ενώ ο στόχος ήταν η μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».
  • Η επίθεση σχεδιάστηκε ως απάντηση στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες.
  • Ο «Ρουβίκωνας» δεσμεύτηκε να αποζημιώσει την εταιρεία που χτυπήθηκε, δηλώνοντας: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Η απάντηση του «Ρουβίκωνα»: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί – Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε»

Ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο Μενίδι, εξέδωσε ο «Ρουβίκωνας», που παραδέχεται ότι κατά λάθος χτυπήθηκαν τα γραφεία εταιρείας που γειτνιάζει με τα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα».

«Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο «Ρουβίκωνας».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, στόχος των μελών του «Ρουβίκωνα» ήταν τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μενίδι, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, η επίθεση έγινε σε μια εταιρεία με φυτοχώματα, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται δίπλα από αυτά της «Βιολάντα».

Σε σχετική ανακοίνωση του Ρουβίκωνα, επισημαίνεται ότι «αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γραφεία της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε. Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα. Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τι αλλάζει από σήμερα για τις επιχειρήσεις – Ποιες αφορά

Ιταλία: Στα 2 ευρώ το εισιτήριο εισόδου για τους τουρίστες στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
15:17 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γεράσιμος Σιάσος στον Realfm 97,8 για τις επιδόσεις του ΕΚΠΑ και το παράρτημα στην Κύπρο

Το ΕΚΠΑ ανεβαίνει για ακόμη μία χρόνια στη διεθνή κατάταξη και ο πρύτανης, Γεράσιμος Σιάσος μι...
15:06 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πέλλα: Θύμα απάτης από «λογιστή» έπεσε μία 65χρονη – Πώς της άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή, κατήγγειλε ότι έπεσε μία 65χρο...
15:04 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών – Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 52χρονος

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες...
15:02 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο πριν από την αρπαγή του επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Οι αρχές αναζητούν κι άλλο υλικό από κάμερες

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία του 27χρονου επ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα