Η απάντηση του «Ρουβίκωνα»: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί – Εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε»

Ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2) στο Μενίδι, εξέδωσε ο «Ρουβίκωνας», που παραδέχεται ότι κατά λάθος χτυπήθηκαν τα γραφεία εταιρείας που γειτνιάζει με τα κεντρικά γραφεία της «Βιολάντα».

«Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο «Ρουβίκωνας».

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, στόχος των μελών του «Ρουβίκωνα» ήταν τα γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στο Μενίδι, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, η επίθεση έγινε σε μια εταιρεία με φυτοχώματα, τα γραφεία της οποίας βρίσκονται δίπλα από αυτά της «Βιολάντα».

Σε σχετική ανακοίνωση του Ρουβίκωνα, επισημαίνεται ότι «αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα. Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γραφεία της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε. Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα. Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε. Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».