Αυστραλία: Το Snapchat μπλόκαρε 415.000 χρήστες κάτω των 16 ετών

  • Το Snapchat ανακοίνωσε ότι μπλόκαρε 415.000 λογαριασμούς χρηστών κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, μέσα στους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του νόμου που απαγορεύει στους ανηλίκους τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Το κοινωνικό δίκτυο επεσήμανε τα όρια των μέτρων ελέγχου, εξηγώντας ότι τα εργαλεία εκτίμησης ηλικίας έχουν περιθώριο σφάλματος δύο έως τριών ετών.
  • Ο αυστραλιανός νόμος έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, με την Ινδία να εξετάζει παρόμοια πρόταση και τη Γαλλία να έχει ψηφίσει υπέρ μιας απαγόρευσης για άτομα κάτω των 15 ετών.
Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Με ανακοίνωσή του, το Snapchat γνωστοποίησε σήμερα ότι μπλόκαρε 415.000 λογαριασμούς χρηστών κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, μέσα στους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του νόμου που απαγορεύει στους ανηλίκους τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Συνεχίζουμε να κλειδώνουμε λογαριασμούς καθημερινά», ανέφερε το Snapchat σε ανακοίνωσή του. Το κοινωνικό δίκτυο, ωστόσο, επεσήμανε τα όρια αυτών των μέτρων ελέγχου, εξηγώντας ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ηλικίας των χρηστών έχουν περιθώριο σφάλματος δύο έως τριών ετών.

«Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω των 16 ετών μπορούν να παρακάμπτουν τα μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ενδεχομένως λιγότερες ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ άλλοι νέοι άνω των 16 ετών χάνουν άδικα την πρόσβαση», δήλωσε η εταιρεία.

Το Snapchat προτείνει στις αυστραλιανές αρχές να απαιτήσουν από τους καταλόγους των εφαρμογών να επαληθεύουν οι ίδιοι την ηλικία των χρηστών πριν τηλεφορτωθούν οι εφαρμογές, επαναλαμβάνοντας το σχετικό αίτημα του διευθύνοντος συμβούλου της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Και επαναλαμβάνει την κριτική του εις βάρος του αυστραλιανού νόμου, ο οποίος καταδικάστηκε ευρέως από τους παράγοντες του κλάδου: το Snapchat «είναι πρώτα και κύρια μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που χρησιμοποιείται από νέους για να παραμένουν συνδεδεμένοι με στενούς φίλους και με την οικογένειά τους».

«Δεν πιστεύουμε ότι η αποκοπή των εφήβων από αυτές τις σχέσεις τους κάνει ασφαλέστερους, πιο ευτυχισμένους ή βελτιώνει την κατάστασή τους με οποιονδήποτε τρόπο», υποστήριξε.

Αρκετές πλατφόρμες, όπως το Snapchat, το TikTok, το YouTube και οι εφαρμογές της Meta (Facebook, Instagram), υποχρεούνται να εφαρμόσουν την απαγόρευση στην Αυστραλία και αντιμετωπίζουν πρόστιμα εάν δεν λάβουν εύλογα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον νόμο.

Ο αυστραλιανός νόμος είχε παγκόσμιο αντίκτυπο: η Ινδία έχει αρχίσει να εξετάζει μια παρόμοια πρόταση και, στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση ψήφισε την περασμένη εβδομάδα υπέρ μιας παρόμοιας απαγόρευσης για άτομα κάτω των 15 ετών, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

