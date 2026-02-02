Ιράν: Προαναγγέλλει διπλωματικό «πυρετό» με τις ΗΠΑ και συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα – O Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον ΥΠΕΞ Αραγτσί

  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε να ξεκινήσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, παρότι ο Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη έχει «σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον.
Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε να αρχίσουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Fars, σε ένα πλαίσιο έντασης μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον.

«Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε την έναρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ», ανέφερε το Fars επικαλούμενο κυβερνητική πηγή.

«Το Ιράν και ο ΗΠΑ θα έχουν συνομιλίες για το πυρηνικό ζήτημα», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να διευκρικρινίσει πότε θα συμβεί αυτό.

Την πληροφορία μετέδωσε η κυβερνητική εφημερίδα Iran και η μεταρρυθμιστική Shargh.

Στο μεταξύ το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε σήμερα ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τη συνάντηση αυτή, η οποία θα διεξαχθεί έπειτα από εβδομάδες έντασης μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης και αφού ο Τραμπ απείλησε να απαντήσει με τη χρήση στρατιωτικής βίας στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Έκτοτε οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν, αν και την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Τεχεράνη έχει «σοβαρές συνομιλίες» με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

