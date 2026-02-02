Νέα Πέραμος: Νέο βίντεο πριν από την αρπαγή του επιχειρηματία που εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Οι αρχές αναζητούν κι άλλο υλικό από κάμερες

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας έπεσε θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του, στην Ελευσίνα, και η σορός του εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 27χρονος επιχειρηματίας, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, να περπατάει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στον κεντρικό δρόμο της Ελευσίνας. Ο 27χρονος φοράει μπλε φούτερ και γκρι παντελόνι φόρμας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγράφεται ένα όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι 4 δράστες, να κινείται από την αντίθεση κατεύθυνση, και να πλησιάζει τον 27χρονο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ένας δράστης ακινητοποίησε τον 27χρονο με την απειλή όπλου τον οδήγησε με τη βία μέσα στο όχημα, με το οποίο εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ανάλυση του βίντεο και τις πινακίδες κυκλοφορίας προκύπτει ότι το όχημα ήταν κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης αναζητούν κι άλλο βιντεοληπτικό υλικό όπου ενδεχομένως καταγράφονται οι κινήσεις των δραστών, που οδήγησαν τον 27χρονο στο ρέμα και τον εκτέλεσαν, ενώ προσπάθησαν και να κάψουν το πτώμα του, χωρίς να το επιτύχουν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σενάριο της απαγωγής απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι ο 27χρονος προερχόταν από εύπορη οικογένεια, καθώς για ένα 24ωρο δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τους οικείους του, ώστε να ζητηθούν λύτρα.

Έτσι, ενισχύεται το σενάριο που θέλει τον 27χρονο να έπεσε θύμα δολοφονίας με κίνητρο τις οικονομικές διαφορές, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ. Οι αστυνομικοί βλέπουν και κάποια κοινά σημεία αυτής της υπόθεσης με μία δολοφονία, που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια στη Μάνδρα. Τότε, ένας επιχειρηματίας είχε βρεθεί νεκρός σε μία απομακρυσμένη, δασική περιοχή, στη Μάνδρα, ενώ είχε καεί το άψυχο σώμα του και είχε βρεθεί καμένο και το αυτοκίνητο των δραστών. Το θύμα, ανάμεσα στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, είχε και μια επιχείρηση προσωπικού.

Κάποιες πληροφορίες θέλουν τον 27χρονο να διατηρούσε κάποια στενή επαγγελματική σχέση με τον επιχειρηματία, που είχε βρεθεί νεκρός στη Μάνδρα.

Η δολοφονία του 27χρονου

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, ενώ μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφος του, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχε δει από τις κάμερες ασφαλείας τέσσερις άγνωστους να τον επιβιβάζουν με την βία σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Χθες το μεσημέρι (Κυριακή, 1/2), το πτώμα του βρέθηκε από διερχόμενο μέσα σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών. Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για κάποιο αδίκημα. Οι έρευνες των αρχών στρέφονται κυρίως στο επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος, ενώ εξετάζονται όλες οι δραστηριότητές του, με στόχο την διακρίβωση του κινήτρου, που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες.