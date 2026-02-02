Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες δύο γυναικών – Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 52χρονος

  • Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.
  • Ο 52χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του, ενώ ο 50χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.
  • Η σορός της μίας γυναίκας βρέθηκε σε δώμα πολυκατοικίας όπου διαμένει ο 52χρονος, ενώ η δεύτερη σορός παραμένει άφαντη παρά την προανακριτική ομολογία του για απόρριψή της.
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας οι δύο συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών, στη Μενεμένη, στη Θεσσαλονίκη. Απολογούμενοι ο μεν 52χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 50χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.

Και για τις δύο γυναίκες είχε δηλωθεί εξαφάνιση, ενώ η σορός της μίας βρέθηκε σε δώμα πολυκατοικίας που διαμένει ο 52χρονος, που φέρεται να συνδέεται και με τα δύο θύματα. Η δεύτερη σορός παραμένει ένας γρίφος, αφού ο ίδιος προανακριτικά είχε ομολογήσει ότι την πέταξε σε απορρίμματα, χωρίς να εντοπιστεί.

Σήμερα, ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις, με τον δικηγόρο του να σημειώνει πως δεν ευθύνεται αυτός για τον θάνατο των δύο γυναικών, σύμφωνα με τη voria.gr.

Πρόκειται για μία 42χρονη, για την οποία ο 52χρονος προανακριτικά είπε ότι πέθανε από υπερβολική δόση τον Ιούλιο του 2025. Είχε ισχυριστεί ότι η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο υπόγειο της οικοδομής και ότι ο ίδιος τη μετέφερε σε άλλο σημείο του σπιτιού, όπου και την εντόπισαν οι αστυνομικοί, τυλιγμένη σε μία κουβέρτα.

Όσον αφορά στο δεύτερο θύμα, είναι μια 46χρονη, που αγνοείτο από το 2024 και για την οποία οι οικείοι της δήλωσαν εξαφάνιση στο τμήμα της τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, η 46χρονη και ο δεύτερος συλληφθείς, ένας 50χρονος, έκαναν χρήση ναρκωτικών στο υπόγειο του σπιτιού του, όταν η γυναίκα μίλησε στο κινητό της και άρχισε να φωνάζει. Τότε, όπως είπε, μαζί με τον άλλον άνδρα τής έφραξαν το στόμα και η γυναίκα πέθανε, ενώ αποφάσισαν να πετάξουν το άψυχο σώμα της. Αργότερα παρουσίασε μια άλλη εκδοχή, αυτή του θανατηφόρου βιασμού, κατηγορία για την οποία του ασκήθηκε δίωξη. Ο δεύτερος κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα, ενώ ο 52χρονος δεν εισέφερε σήμερα καμία πληροφορία για τους θανάτους των γυναικών.

