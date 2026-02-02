Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Σύνοψη από το

  • Οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών, πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή.
  • Ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης, υποδεικνύοντας μάλιστα τον συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που τη βίασε. Ισχυρίστηκαν δε ότι πέταξαν το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας στα σκουπίδια.
  • Για την 43χρονη, ο 52χρονος ισχυρίζεται ότι πέθανε ύστερα από χρήση ναρκωτικών χαπιών και ότι την άφησαν στο δώμα της πολυκατοικίας. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κρατήσουν την ίδια στάση και στις απολογίες τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Με σκυμμένα τα κεφάλια και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Τα ίχνη των δύο γυναικών είχαν χαθεί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, της μεν 47χρονης από τον Οκτώβριο του 2024 και της 43χρονης από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν οι αστυνομικοί του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης, υποδεικνύοντας μάλιστα τον συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που τη βίασε. Νωρίτερα και ο ίδιος φέρεται να έχει πει ότι της έφραξε το στόμα. Μάλιστα, έχουν ισχυριστεί ότι πέταξαν το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας στα σκουπίδια.

Σε ό,τι αφορά στην 43χρονη, ο 52χρονος ισχυρίζεται ότι πέθανε ύστερα από χρήση ναρκωτικών χαπιών και ότι την άφησαν στο δώμα της πολυκατοικίας, καθώς δεν είχαν πού να την εναποθέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κρατήσουν την ίδια στάση και στις απολογίες τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

«ΕΡΓΑΝΗ»: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς και πότε θα καταβληθούν λόγω της Καθαράς Δευτέρας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βι...
13:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα τη...
12:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτ...
11:55 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – 19χρονος «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο 34χρονου και εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών, για τον εντοπισμό του δράστη που κατηγ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα