Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Με σκυμμένα τα κεφάλια και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 50 ετών, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δύο γυναικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Τα ίχνη των δύο γυναικών είχαν χαθεί στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, της μεν 47χρονης από τον Οκτώβριο του 2024 και της 43χρονης από τον Ιούλιο του 2025.

Στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν οι αστυνομικοί του Γραφείου Ανθρωποκτονιών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ο 52χρονος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 47χρονης, υποδεικνύοντας μάλιστα τον συγκατηγορούμενό του ως το πρόσωπο που τη βίασε. Νωρίτερα και ο ίδιος φέρεται να έχει πει ότι της έφραξε το στόμα. Μάλιστα, έχουν ισχυριστεί ότι πέταξαν το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας στα σκουπίδια.

Σε ό,τι αφορά στην 43χρονη, ο 52χρονος ισχυρίζεται ότι πέθανε ύστερα από χρήση ναρκωτικών χαπιών και ότι την άφησαν στο δώμα της πολυκατοικίας, καθώς δεν είχαν πού να την εναποθέσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κρατήσουν την ίδια στάση και στις απολογίες τους.