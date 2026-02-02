Ιράν: Συνελήφθη ο σεναριογράφος της ταινίας «It Was Just an Accident» που είναι υποψήφια για Όσκαρ

  • Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, σεναριογράφος του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα», συνελήφθη στο Ιράν, όπως έγινε γνωστό από την ιντερνετική πύλη Emtedad.
  • Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψή του μπορεί να είναι μια επιστολή στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν. Οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.
  • Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τζαφάρ Παναχί, είχε κάνει δραματική έκκληση κατά της βίας στο Ιράν, ενώ η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: AP

Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, σεναριογράφος, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» («It Was Just an Accident»), συνελήφθη στο Ιράν, έγινε σήμερα γνωστό από την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Emtedad.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαχμουντιάν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του αφού συνελήφθη, ενώ ο δικηγόρος του είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψή του μπορεί να είναι μια επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες και στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν.


Ο Ιρανός σκηνοθέτης της ταινίας Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο.

Φωτογραφία: AP

«Η βία, όταν αφήνεται αναπάντητη, γίνεται ομαλότητα. Και όταν γίνεται ομαλότητα, διαδίδεται. Γίνεται μεταδοτική», δήλωσε.

Ο Παναχί κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την τελευταία ταινία του, γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στα Όσκαρ.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους. Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Παναχί σε ποινή φυλάκισης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

