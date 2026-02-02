Δουδωνής: Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Θα συμμετάσχουμε από τη δική μας αφετηρία

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους παραβιάζουν» δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο κ. Δουδωνής πρόσθεσε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ότι «θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».