Δουδωνής: Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση – Θα συμμετάσχουμε από τη δική μας αφετηρία

  • Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, δήλωσε ότι το κόμμα του «άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση».
  • Ο κ. Δουδωνής υπογράμμισε πως «εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους παραβιάζουν», αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.
  • Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία» με σκοπό τη διαμόρφωση ρυθμίσεων και την επίτευξη υπερπλειοψηφιών στην αναθεωρητική Βουλή.
Enikos Newsroom

πολιτική

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπετε, εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ παραπάνω από αυτούς που τους παραβιάζουν» δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο κ. Δουδωνής πρόσθεσε σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ότι «θα συμμετάσχουμε στη σχετική συζήτηση από τη δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και να επιτευχθούν οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

