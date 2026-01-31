Ουκρανικό: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο απεσταλμένο και Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντιμιτρίεφ

Ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ηγείται των νέων συνομιλιών που διεξάγονται σήμερα με αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν νωρίς, στις 08:00 ώρα ανατολικής ακτής» των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας), δήλωσε η πηγή χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των συζητήσεων και τη σύνθεση των αντιπροσωπειών.

Νωρίτερα, στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, που ήταν επικεφαλής τις τελευταίες εβδομάδες στις συνομιλίες στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είχε πει πως βρίσκεται “και πάλι” στο Μαϊάμι.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, ο Κίριλ Ντμίτριεφ είχε συναντήσει τους Αμερικανούς αξιωματούχους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Απεσταλμένος του Κρεμλίνου για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη, ο Ντμίτριεφ είχε μεταβεί στα τέλη Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι για συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία με Αμερικανούς απεσταλμένους.

Αυτή η νέα συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιείται πριν από έναν ενδεχόμενο δεύτερο κύκλο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα σε Ρώσους, Αμερικανούς και Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Η συνάντηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, αν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι είπε αυτή την εβδομάδα ότι μπορεί να μετατεθεί.

Οι πρώτες γνωστές άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς για το σχέδιο της Ουάσινγκτον προκειμένου να λάβει τέλος ο πόλεμος στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες Παρασκευή πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει “μέχρι την 1η Φεβρουαρίου” τα πλήγματα στο Κίεβο, όπου το ενεργειακό δίκτυο έχει πληγεί από προηγούμενους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, η διακοπή των ρωσικών βομβαρδισμών έχει σκοπό να “δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων”.

Οι συνομιλίες, που διεξάγονται με αμερικανική διαμεσολάβηση, είναι πολύ δύσκολες και προσκρούουν ιδιαίτερα στο θέμα του διαμοιρασμού εδαφών, με τη Ρωσία να απαιτεί από το Κίεβο να της παραχωρήσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος τους

Δολάριο: Απειλείται η Ευρώπη από το αδύναμο νόμισμα;

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
19:07 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Οι Τούρκοι εμποδίζουν κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους Κούρδους του Κομπάνι

Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε βοήθεια και κατευθυνόταν στο Κομπάνι, μια πόλη με πλειοψηφία Κούρ...
17:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Τι είναι η δεξιοκαρδία; Η σπάνια πάθηση από την οποία έπασχε η Κάθριν Ο’Χάρα

Η εμβληματική σταρ του Χόλιγουντ, Κάθριν Ο’Χάρα (Catherine O’Hara), η ηθοποιός που έγινε διάση...
16:59 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Σκάνδαλο Επστάιν: Νέα έγγραφα «φωτιά» για Τραμπ, Γκέιτς, Μπράνσον και Μασκ – Τα προκλητικά email της Γκισλέιν Μάξγουελ που αποκαλύφθηκαν

Ορισμένα από τα νέα έγγραφα που δημοσιοποίησε χθες, Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠ...
16:41 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μυστήριο με εκρήξεις στο Ιράν – Τουλάχιστον 5 νεκροί και 14 τραυματίες – Bίντεο

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα