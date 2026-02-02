Συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας – Στόχος έως το καλοκαίρι να έχουν κλείσει βασικά ζητήματα

Θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, όπως οι εκκρεμείς αποζημιώσεις που σχετίζονται με τον Daniel, το Μέτρο 23, καθώς και ζητήματα που αφορούν το αγροτικό πετρέλαιο, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων της Καρδίτσας.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας των αγροτικών μπλόκων ήταν ο Κώστας Τζέλλας, ενώ στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι εκπρόσωποι των αγροτών Σωτήρης Γιαννακός, Απόστολος Κωστόπουλος, Ιωάννης Παπαυγούλης, Βασίλης Ευαγγελογιάννης, Θεόφιλος Μπρουζιώτης και Σωτήρης Αντωνίου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αγροτικό ρεύμα και την επιδότηση της μηδικής, με τον κ. Τσιάρα να επισημαίνει ότι η παρούσα περίοδος είναι μεταβατική, με συσσωρευμένες εκκρεμότητες, οι οποίες αντιμετωπίζονται σταδιακά, με στόχο έως το καλοκαίρι να έχουν κλείσει βασικά ζητήματα.

Αναγνώρισε ότι οι καθυστερήσεις προκαλούν εύλογη ένταση και πίεση στην καθημερινότητα των παραγωγών, τονίζοντας ότι ακόμη και όταν γίνονται βήματα προόδου, οι πολίτες βιώνουν τις δικές τους δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του Μέτρου 23, 7.998 δικαιούχοι έλαβαν συνολικά 9.915.240,48 ευρώ, καθιστώντας την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας δεύτερη σε αριθμό δικαιούχων στη Θεσσαλία. Παράλληλα, η παρέμβαση για τη νιτρορύπανση στήριξε 4.123 παραγωγούς της περιοχής με ποσό 12.709.990,59 ευρώ, καλύπτοντας το 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των ευρωπαϊκών κανόνων και χρονοδιαγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ευρωπαϊκούς πόρους.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι ο διάλογος με τους αγρότες θα συνεχιστεί σε θεσμικό επίπεδο, με στόχο την αναζήτηση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ