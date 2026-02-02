ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό – Το who is who του 20χρονου διεθνή μέσου

Η ΑΕΚ συμφώνησε με τη Σταντάρ Λιέγης και ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό. Ο 20χρονος διεθνής μέσος από τη Ρουάντα εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη συμφωνία της ΑΕΚ με την ομάδα του Βελγίου στα 2.3 εκατ. ευρώ με τα μπόνους, ενώ η Σταντάρ κράτησε και ποσοστό μεταπώλησης (10%).

Ο μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Σαχαμπό αποτελεί την τρίτη της χειμερινή προσθήκη της ομάδας της Αθήνας μετά τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γενήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ. Με τη Β’ ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Αρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος. Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».