Παναθηναϊκός: Σε πρώτο πλάνο ο 28χρονος Αριάγα της Λεβάντε για τη θέση στο «6»

Ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά κι αναζητά έναν παίκτη που θα καλύψει το «6» (και υπό προϋποθέσεις το «8») μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με την πλευρά του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά και οι πληροφορίες απ’ την Ισπανία αναφέρουν πως σε πρώτο πλάνο έχει έρθει για τους «πράσινους» η περίπτωση του μεσοαμυντικού της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγα.

Ο 28χρονος μεσοαμυντικός, διεθνής 43 φορές με την Ονδούρα (4 γκολ) έχει πολλά όμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με τον Καμαρά. Βλέπει τον κόσμο απ’ τα 191 εκατοστά και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο και στο «8» συνδυάζοντας φυσικές δυνάμεις, αθλητικότητα και ανασταλτικά χαρίσματα.

Η Λεβάντε τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι απ’ την Παρτίζαν αντί 500.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του έως τον Ιούνιο του 2028. Την εφετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ στη LaLiga, ενώ έχει άλλη μία παρουσία στο Copa del Rey.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων με τη Λεβάντε, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους γύρω απ’ την απόκτησή του, θέλοντας να κλείσουν το θέμα του «6αριού» μέχρι την Παρασκευή (6/2) που κλείνει το χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο» στην Ελλάδα.