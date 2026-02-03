Παναθηναϊκός: Σε πρώτο πλάνο ο 28χρονος Αριάγα της Λεβάντε για τη θέση στο «6»

Σύνοψη από το

  • Σε πρώτο πλάνο έχει έρθει για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του μεσοαμυντικού της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγα, για την κάλυψη της θέσης «6».
  • Ο 28χρονος διεθνής με την Ονδούρα μεσοαμυντικός αποκτήθηκε από τη Λεβάντε αντί 500.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.
  • Οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων με τη Λεβάντε, θέλοντας να κλείσουν το θέμα του «6αριού» μέχρι την Παρασκευή (6/2).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός: Σε πρώτο πλάνο ο 28χρονος Αριάγα της Λεβάντε για τη θέση στο «6»

Ο Παναθηναϊκός έχει βγει στην αγορά κι αναζητά έναν παίκτη που θα καλύψει το «6» (και υπό προϋποθέσεις το «8») μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με την πλευρά του Ετιέν Καμαρά της Σαρλερουά και οι πληροφορίες απ’ την Ισπανία αναφέρουν πως σε πρώτο πλάνο έχει έρθει για τους «πράσινους» η περίπτωση του μεσοαμυντικού της Λεβάντε, Κέρβιν Αριάγα.

Παναθηναϊκός: Βίντεο της ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού» για τα 118 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου

Ο 28χρονος μεσοαμυντικός, διεθνής 43 φορές με την Ονδούρα (4 γκολ) έχει πολλά όμοια αγωνιστικά χαρακτηριστικά με τον Καμαρά. Βλέπει τον κόσμο απ’ τα 191 εκατοστά και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο και στο «8» συνδυάζοντας φυσικές δυνάμεις, αθλητικότητα και ανασταλτικά χαρίσματα.

Η Λεβάντε τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι απ’ την Παρτίζαν αντί 500.000 ευρώ και έχει συμβόλαιο μαζί του έως τον Ιούνιο του 2028. Την εφετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ στη LaLiga, ενώ έχει άλλη μία παρουσία στο Copa del Rey.

Οι «πράσινοι» έχουν κάνει ήδη έναν πρώτο κύκλο συζητήσεων με τη Λεβάντε, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους γύρω απ’ την απόκτησή του, θέλοντας να κλείσουν το θέμα του «6αριού» μέχρι την Παρασκευή (6/2) που κλείνει το χειμερινό, μεταγραφικό «παράθυρο» στην Ελλάδα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:05 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Βίντεο της ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού» για τα 118 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου

Με αφορμή τα 118 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού» η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ιδιαίτε...
00:26 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Καρίμ Μπενζεμά: Επισημοποιήθηκε η «βόμβα» της μεταγραφής τους στην Αλ Χιλάλ

Ο Καρίμ Μπενζεμά γύρισε σελίδα στην καριέρα του, υπογράφοντας στην Αλ Χιλάλ ύστερα από έντονη ...
22:58 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ιαπωνία: Παίκτης του βόλεϊ χτύπησε κατά λάθος επόπτη, «βούτηξε» και υποκλίθηκε για να ζητήσει συγγνώμη – Τι είναι το Dogeza – ΒΙΝΤΕΟ

Λέγεται Γιούκι Νισίντα είναι 26 ετών, αριστερόχειρας διαγώνιος και εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκ...
18:56 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Euroleague: Πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού της χρονιάς πλησιάζει και η EuroLeague ανακοίνωσε το εύρος τιμών...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα