MasterChef: Αυτός είναι ο πρώτος αρχηγός – Ποιον έβγαλε υποψήφιο προς αποχώρηση;

  • Ο Πάνος Τελάλης ξεχώρισε στο πρώτο Mystery Box του φετινού MasterChef, κατακτώντας το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και την πρώτη αρχηγία της σεζόν.
  • Ως πρώτος αρχηγός του MasterChef, ο Πάνος Τελάλης ανέλαβε την ευθύνη της μπριγάδας, δηλώνοντας «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος… είμαι ο πρώτος αρχηγός του MasterChef».
  • Ο Πάνος κλήθηκε να λάβει την πρώτη του δύσκολη απόφαση ως αρχηγός, επιλέγοντας την Ιωάννα ως την πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση, η οποία δέχθηκε την απόφαση με ψυχραιμία.
Ο Πάνος Τελάλης ήταν εκείνος που ξεχώρισε στο πρώτο Mystery Box του φετινού MasterChef, κατακτώντας το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ και την πρώτη αρχηγία της σεζόν. Οι κριτές του διαγωνισμού ξεχώρισαν τη δημιουργία του ανάμεσα σε όλες τις προσπάθειες, με τον Πάνο Ιωαννίδη να ανακοινώνει το αποτέλεσμα μέσα σε έντονο χειροκρότημα.

«Καλύτερη προσπάθεια, που κερδίζει 1.000 ευρώ και θα είναι και ο πρώτος αρχηγός… ήταν αυτή του Πάνου! Πάνο έλα μπροστά. Πάνο συγχαρητήρια, είσαι ο πρώτος αρχηγός. Κερδίζεις αυτό εδώ το pin και το χρηματικό έπαθλο των χιλίων ευρώ», είπε ο κριτής, χαρίζοντας του το pin που σηματοδοτεί τη νέα του θέση στο παιχνίδι.

Ως πρώτος αρχηγός του MasterChef, ο Πάνος Τελάλης ανέλαβε την ευθύνη της μπριγάδας, γνωρίζοντας πως η αρχηγία μπορεί να χαθεί μόνο με παραίτηση ή ήττα σε μονομαχία. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεγάλη διάκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό, είμαι ο πρώτος αρχηγός του MasterChef. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ μιας ομάδας… Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην απογοητεύσω τους συμπαίκτες μου».

Ως αρχηγός, ο Πάνος κλήθηκε να πάρει την πρώτη του δύσκολη απόφαση, επιλέγοντας την Ιωάννα ως την πρώτη υποψήφια προς αποχώρηση. Η ίδια δέχθηκε με ψυχραιμία την απόφαση, παραδεχόμενη: «Ήμουν αυτή που είχε τα περισσότερα τεχνικά λάθη… οπότε ήταν αναμενόμενο».

