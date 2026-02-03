«Παραθυράκι» για επιστροφή των ρωσικών ομάδων από τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης συμμετοχής των ρωσικών συλλόγων και εθνικών ομάδων στις διεθνείς διοργανώσεις άφησε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, σε συνέντευξή του στο Sky News, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο οφείλει να λειτουργεί ως μέσο ενότητας και όχι αποκλεισμού.

Ο Ινφαντίνο παραδέχτηκε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία εξετάζει την επανεκτίμηση της απαγόρευσης που επιβλήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό δεν πέτυχε τον στόχο του.

«Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε κορίτσια και αγόρια από τη Ρωσία να παίζουν ποδόσφαιρο σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Αυτή η απαγόρευση δεν πέτυχε τίποτα· δημιούργησε μόνο περισσότερο μίσος και απογοήτευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της FIFA πρόσθεσε πως θα πρέπει να κατοχυρωθεί καταστατικά ότι καμία χώρα δεν πρέπει να αποκλείεται από το ποδόσφαιρο λόγω των ενεργειών της πολιτικής της ηγεσίας. «Σε έναν διχασμένο κόσμο, χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες για να ενωθούν οι άνθρωποι μέσα από το κοινό τους πάθος για το ποδόσφαιρο», σημείωσε.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά οποιασδήποτε συζήτησης περί απαγόρευσης του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «ήττα», ενώ αναφέρθηκε και στις φωνές που ζητούν μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για τη μεταναστευτική πολιτική και την ασφάλεια. Όπως είπε, «ποτέ δεν υπήρξε επίσημη έκκληση για μποϊκοτάζ, ούτε σε επιχειρηματικό ούτε σε διπλωματικό επίπεδο».

Αναφερόμενος στην απονομή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 στις 5 Δεκεμβρίου 2025, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «αξίζει την τιμή», επικαλούμενος και τη χειρονομία της Μαρίνα Κορίνα Ματσάντο, βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης το 2025. «Δεν το λέει μόνο ο Τζιάνι Ινφαντίνο, το λέει και ένας κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης. Ήταν καθοριστικός στην επίλυση συγκρούσεων και στη διάσωση χιλιάδων ζωών», ανέφερε.

Ο Ινφαντίνο επανέλαβε ότι το σύνθημα της FIFA, «το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο», συνδέεται άμεσα με την ειρήνη, τονίζοντας πως η ομοσπονδία οφείλει να δρα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε και για τη βοήθεια που παρείχε η FIFA στην απομάκρυνση γυναικών ποδοσφαιριστριών από το Αφγανιστάν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

«Ήταν και παραμένει το σωστό. Αυτές οι γυναίκες αφέθηκαν μόνες τους μετά την αλλαγή καθεστώτος και νιώθαμε ότι έπρεπε να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης. Καταφέραμε όχι μόνο να τους προσφέρουμε μια νέα ζωή, αλλά και έναν πραγματικό σκοπό στο ποδόσφαιρο», δήλωσε, αναφερόμενος στη δημιουργία της ομάδας “Αφγανές Γυναικείες Ενωμένες”.

Τέλος, ο πρόεδρος της FIFA ζήτησε συγγνώμη για σχόλια που είχε κάνει στις 23 Ιανουαρίου σχετικά με Άγγλους φιλάθλους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. «Δεν ήταν πρόθεσή μου να προσβάλω. Είμαι μεγάλος οπαδός του αγγλικού ποδοσφαίρου», κατέληξε.