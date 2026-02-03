Παναθηναϊκός: Βίντεο της ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού» για τα 118 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου

Σύνοψη από το

  • Με αφορμή τα 118 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού» η ΚΑΕ ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media. Σε αυτό, οι παίκτες εξηγούν πώς αισθάνονται ο καθένας ξεχωριστά για τον σύλλογο.
  • Ο αρχηγός των πρασίνων, Κώστας Σλούκας είπε: «οικογένεια, αφοσίωση, στόχοι, αγάπη», ενώ ο Όσμαν χαρακτήρισε τους πράσινους την «καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη».
  • Στην ανάρτησή τους, οι πράσινοι έγραψαν: «118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών», τονίζοντας πως «Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κώστας Σλούκας

Με αφορμή τα 118 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού» η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media με τους παίκτες να εξηγούν πώς αισθάνονται ο καθένας ξεχωριστά για το σύλλογο.

Ο αρχηγός των πρασίνων, Κώστας Σλούκας είπε: «οικογένεια, αφοσίωση, στόχοι, αγάπη». Ο Χολμς και ο Γκριγκόνις είπαν «πάθος». Ο Γκραντ και ο Μήτογλου επέλεξαν τη λέξη «οικογένεια». «Πάθος, αγάπη και ενθουσιασμός» ανέφερε ο Κένεθ Φαρίντ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είπε «αφοσίωση και τρόπος ζωής» για τον τί σημαίνει ο Παναθηναϊκός γι’ αυτόν.

Ο Όσμαν χαρακτήρισε τους πράσινους την «καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη», ενώ ο Σαμοντούροφ είπε «το δεύτερο σπίτι μου» για το πως αισθάνεται στο «τριφύλλι».

«118 χρόνια Παναθηναϊκός. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά. Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος! Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!», έγραψαν οι πράσινοι στην ανάρτησή τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που κάνουν μαζί τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Δύο παιδιά με γρίπη στις ΜΕΘ – Συνεχίζεται η απειλή των εποχικών λοιμώξεων

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξήθηκαν κατά 4% οι έλεγχοι το 2025 – Στα 53,4 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Τα ξενοδοχεία κατέθεσαν αγωγή κατά της Booking για παράνομες ρήτρες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
00:26 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Καρίμ Μπενζεμά: Επισημοποιήθηκε η «βόμβα» της μεταγραφής τους στην Αλ Χιλάλ

Ο Καρίμ Μπενζεμά γύρισε σελίδα στην καριέρα του, υπογράφοντας στην Αλ Χιλάλ ύστερα από έντονη ...
22:58 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ιαπωνία: Παίκτης του βόλεϊ χτύπησε κατά λάθος επόπτη, «βούτηξε» και υποκλίθηκε για να ζητήσει συγγνώμη – Τι είναι το Dogeza – ΒΙΝΤΕΟ

Λέγεται Γιούκι Νισίντα είναι 26 ετών, αριστερόχειρας διαγώνιος και εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκ...
18:56 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Euroleague: Πότε ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Final Four της Αθήνας

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού της χρονιάς πλησιάζει και η EuroLeague ανακοίνωσε το εύρος τιμών...
10:48 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αρνείται να αγωνιστεί με την Αλ Νασρ – Τι συνέβη

Σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αρνείται να αγωνισθεί με την Αλ Νασρ, κα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα