Παναθηναϊκός: Βίντεο της ομάδας μπάσκετ του «τριφυλλιού» για τα 118 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου

Με αφορμή τα 118 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού» η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media με τους παίκτες να εξηγούν πώς αισθάνονται ο καθένας ξεχωριστά για το σύλλογο.

Ο αρχηγός των πρασίνων, Κώστας Σλούκας είπε: «οικογένεια, αφοσίωση, στόχοι, αγάπη». Ο Χολμς και ο Γκριγκόνις είπαν «πάθος». Ο Γκραντ και ο Μήτογλου επέλεξαν τη λέξη «οικογένεια». «Πάθος, αγάπη και ενθουσιασμός» ανέφερε ο Κένεθ Φαρίντ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είπε «αφοσίωση και τρόπος ζωής» για τον τί σημαίνει ο Παναθηναϊκός γι’ αυτόν.

Ο Όσμαν χαρακτήρισε τους πράσινους την «καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη», ενώ ο Σαμοντούροφ είπε «το δεύτερο σπίτι μου» για το πως αισθάνεται στο «τριφύλλι».

«118 χρόνια Παναθηναϊκός. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά. Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος! Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας!», έγραψαν οι πράσινοι στην ανάρτησή τους.