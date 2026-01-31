Δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο: Τα απόκοσμα τούνελ που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια έργων και μπερδεύουν τους επιστήμονες – Κατασκευάστηκαν πάνω σε έναν ιερό χώρο 4.500 ετών

Είναι συναρπαστικό το πώς οι άνθρωποι του Μεσαίωνα επέλεξαν να κατασκευάσουν ένα μυστηριώδες τούνελ ακριβώς πάνω σε έναν ιερό χώρο 4.500 ετών. Η πεδιάδα που εκτείνεται ανατολικά του Reinstedt, μιας τοποθεσίας στην περιοχή Harz της Σαξονίας-Άνχαλτ (Γερμανία) γνωστής ως Dornberg, έκρυβε μια σύνθετη αλληλοεπικάλυψη εποχών και λειτουργιών που μόλις τώρα άρχισε να αποκαλύπτεται.

Οι προληπτικές αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2025 από το Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) της Σαξονίας-Άνχαλτ, στο πλαίσιο ενός έργου αιολικού πάρκου, τεκμηρίωσαν μια εξαιρετική στρωματογραφική διαδοχή:

Ένα αινιγματικό erdstall, δηλαδή ένα σύστημα υπόγειων σηράγγων του Ύστερου Μεσαίωνα, σκαμμένο απευθείας στο εσωτερικό της τραπεζοειδούς τάφρου ενός νεολιθικού τάφου που ανήκει στον πολιτισμό Baalberg και χρονολογείται στην 4η χιλιετία π.Χ.

Η Αλληλοεπικάλυψη εποχών και η λειτουργία των εργασιών εξέτασης

Το εύρημα, το οποίο συγχωνεύει σε ένα μόνο γεωγραφικό σημείο δύο πραγματικότητες που χωρίζονται από περισσότερες από πέντε χιλιετίες, ρίχνει νέο φως στη διατήρηση των τοποθεσιών στη μνήμη του τοπίου και σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και λιγότερο κατανοητά αρχαιολογικά φαινόμενα της Κεντρικής Ευρώπης.

Οι εργασίες έφεραν αρχικά στο φως τη νεολιθική ταφική κατασκευή, μια τάφρο τραπεζοειδούς κάτοψης, χαρακτηριστική του πολιτισμού Baalberge. Παράλληλα, βρέθηκαν επίσης αρκετές κακώς διατηρημένες ταφές σε συνεσταλμένη στάση (εμβρυακή) από την Ύστερη Νεολιθική περίοδο (3η χιλιετία π.Χ.), καθώς και τα λείψανα ενός πιθανού τύμβου της Εποχής του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.). Ωστόσο, μια ανωμαλία στο προφίλ της τραπεζοειδούς τάφρου ήταν αυτή που τράβηξε την προσοχή των αρχαιολόγων.

Στο νότιο τμήμα της αρχαίας περίφραξης, ένας σαφώς καθορισμένος όρυγμα, επιμήκης και οβάλ σχήματος, με μήκος περίπου δύο μέτρα και πλάτος εβδομήντα πέντε εκατοστά, έτεμνε την πορεία της προϊστορικής τάφρου σχεδόν σε ορθή γωνία.

Η παρουσία μιας μεγάλης λίθινης πλάκας στο βόρειο άκρο του ορύγματος υποδήλωνε αρχικά μια ακόμη ταφή. Αυτή η υπόθεση εξασθένησε, καθώς η ανασκαφή προχωρούσε.

Τα στρώματα πλήρωσης, τα οποία παρουσίαζαν έντονη κλίση προς τον βορρά, δεν κατέληγαν σε πυθμένα, αλλά διείσδυαν επίμονα στο υπέδαφος —το οποίο αποτελούνταν από σταθερό, συμπαγή και ανοιχτόχρωμο πηλό — τρυπώντας κυριολεκτικά το εσωτερικό του νεολιθικού μνημείου.

Τα θραύσματα κεραμικής που ανακτήθηκαν από αυτή την πλήρωση ανήκαν αναμφίβολα στον Ύστερο Μεσαίωνα.

Η φύση του ευρήματος ήταν πλέον ξεκάθαρη: επρόκειτο για την είσοδο ενός erdstall. Ο όρος erdstall, ο οποίος έχει επικρατήσει στην ειδική βιβλιογραφία, προσδιορίζει αυτά τα συστήματα υπόγειων στοών ανθρωπογενούς προέλευσης, συχνά με πλευρικούς θαλάμους, που πολλαπλασιάζονται σε περιοχές με συνεκτικά και εύκολα επεξεργάσιμα εδάφη, όπως ο πηλός (loess).

Η ερμηνεία τους έχει προκαλέσει δεκαετίες ακαδημαϊκών συζητήσεων, ταλαντευόμενη ανάμεσα στη θεωρία που τα θεωρεί προσωρινά καταφύγια ή κρυψώνες και σε εκείνη που τους αποδίδει μια τελετουργική ή λατρευτική λειτουργία, συνδεδεμένη με προχριστιανικές ή λαϊκές δοξασίες.

Το παράδειγμα του Reinstedt, σχολαστικά τεκμηριωμένο, προσφέρει συγκεκριμένα δεδομένα για αυτή τη συζήτηση. Η στρωματογραφική ανασκαφή της πλήρωσης στον βόρειο τομέα αποκάλυψε το άνοιγμα ενός στενού περάσματος, που κάμπτεται προς τα βορειοδυτικά.

Το ύψος του κυμαινόταν μεταξύ ενός και 1,25 μέτρων, με πλάτος μεταξύ 50 και 70 εκατοστών, ενώ σε ορισμένα τμήματα διέθετε μια αετωματική, θολωτή οροφή.

Στο εσωτερικό αυτού του διαδρόμου, το ίζημα που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων διατήρησε ένα αποκαλυπτικό σύνολο υλικών: ένα πέταλο αλόγου, έναν πλήρη σκελετό αλεπούς και πολυάριθμα οστά μικροθηλαστικών.

Στα βαθύτερα επίπεδα εμφανίστηκε ένα στρώμα ξυλάνθρακα.

Η απουσία θερμικής ερυθρότητας στο υποκείμενο έδαφος, που αντικαταστάθηκε από απλή συμπίεση, υποδηλώνει ότι η φωτιά που τον παρήγαγε ήταν βραχύβια, ίσως απλώς μια πηγή φωτός.

Μια κατασκευαστική λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή: στο στενότερο σημείο της εισόδου, μια σκόπιμη συσσώρευση μεγάλων λίθων, τοποθετημένων ο ένας πάνω στον άλλο, υποδηλώνει μια εσκεμμένη σφράγιση της πρόσβασης.

Δίπλα σε αυτήν, αναγνωρίστηκαν ένα σκαλοπάτι λαξευμένο στο ίδιο το έδαφος από πηλό και μια μικρή κόγχη στον τοίχο του ορύγματος.

Η λειτουργία και χρονολόγηση των εrdstalle στην Κεντρική Ευρώπη

Το κεντρικό ερώτημα είναι γιατί κάποιος, στην καρδιά του Ύστερου Μεσαίωνα, θα αφιέρωνε χρόνο στην επίπονη εκσκαφή μιας υπόγειας κρυψώνας στον πυρήνα μιας προϊστορικής ταφικής κατασκευής, η οποία ήταν ήδη χιλιάδων ετών εκείνη την εποχή.

Οι αρχαιολόγοι της LDA Sachsen-Anhalt εξετάζουν δύο κύριες υποθέσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αλληλοαποκλειόμενες. Η πρώτη είναι πρακτικής φύσης:

Ο νεολιθικός τύμβος, ο οποίος πιθανότατα παρέμενε ορατός στο μεσαιωνικό τοπίο ως ένα χαρακτηριστικό ύψωμα, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως το τέλειο τοπογραφικό ορόσημο για τον εντοπισμό και την ανάκτηση της πρόσβασης στην κρυψώνα όταν χρειαζόταν.

Η δεύτερη υπόθεση έχει κοινωνικό ή προληπτικό χαρακτήρα.

Είναι πιθανό η τοποθεσία, γνωστή στον τοπικό πληθυσμό ως αρχαίος παγανιστικός τάφος, να αποτελούσε αντικείμενο ευρείας καχυποψίας ή αποφυγής.

Αυτός ο περιθωριακός χαρακτήρας θα την καθιστούσε ιδανική τοποθεσία για δραστηριότητες που απαιτούσαν απόλυτη διακριτικότητα, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.

Το φαινόμενο των erdställe (πληθυντικός του erdstall) δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση στο Reinstedt.

Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρέως τεκμηριωμένο αρχαιολογικό πρότυπο στην Κεντρική Ευρώπη.

Χιλιάδες παρόμοια τούνελ, των οποίων η αρχική λειτουργία παραμένει ασαφής, εξαπλώνονται από τη νότια Γερμανία και την Αυστρία έως την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Γαλλία, ακόμη και σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας.

Είναι γνωστά με διάφορα τοπικά ονόματα — Unterirdische Gänge (υπόγειοι διάδρομοι), Geheimgänge (μυστικά περάσματα), Schratzlloch (το τελευταίο στη Βαυαρία, παραπέμποντας στον θρύλο ότι ήταν έργο νάνων) ή Grufen σε περιοχές της Αυστρίας — αλλά μοιράζονται εκπληκτικά ομοιόμορφα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Η συντριπτική πλειονότητα είναι κατασκευές μέτριου μεγέθους, που σπάνια ξεπερνούν τα πενήντα μέτρα σε μήκος. Ο σχεδιασμός τους περιορίζεται από την ακραία στενότητα:

Το μέγιστο πλάτος συνήθως δεν υπερβαίνει τα εξήντα εκατοστά και το ύψος κυμαίνεται μεταξύ ενός και 1,4 μέτρων, αναγκάζοντας ένα άτομο μικρόσωμης διάπλασης να κινείται μέσα σε αυτά σκυφτό ή πλάγια.

Ορισμένα παραδείγματα αναπτύσσουν πιο περίπλοκα συστήματα, με αρκετά συνδεδεμένα επίπεδα που οδηγούν σε τερματικούς θαλάμους (Schlusskammer) και ακόμη και με παράλληλα περάσματα εισόδου και εξόδου, χωρίς ωστόσο να χάνουν αυτή την κλειστοφοβική αναλογία. Ένα σχεδόν καθοριστικό χαρακτηριστικό είναι η παρουσία του λεγόμενου Schlupf, ενός πρόσθετου αγωγού πρόσβασης που είναι ακόμη στενότερος, προσβάσιμος μόνο έρπην και ο οποίος θα λειτουργούσε ως αμυντικό ή συμβολικό σημείο συμφόρησης.

Η απόλυτη χρονολόγηση αυτών των κοιλοτήτων είναι προβληματική.

Συνήθως εντοπίζονται εντελώς κενές, στερούμενες οποιωνδήποτε οργανικών καταλοίπων ή τεχνουργημάτων που θα επέτρεπαν μια ακριβή χρονολόγηση.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν βρεθεί υλικά, όπως μεταλλικά εργαλεία, θραύσματα κεραμικής, ξυλάνθρακας ή μυλόπετρες, η εφαρμογή της ραδιοχρονολόγησης άνθρακα έχει αποδώσει σταθερά μεσαιωνικές χρονολογίες, μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνα.

Αυτό το χρονικό παράθυρο στηρίζει τις περισσότερες σύγχρονες έρευνες, αν και ορισμένες μειονοτικές φωνές έχουν υποστηρίξει πολύ πιο απομακρυσμένες προελεύσεις, ακόμη και πέντε χιλιάδων ετών.

Η επαναχρησιμοποίηση και συμβολικά φορτισμένη λειτουργία των erdstalle

Η πρώτη έγγραφη αναφορά του όρου erdstall εμφανίζεται στα φορολογικά αρχεία της αυστριακής πόλης Asparn το 1449.

Η συστηματική μελέτη αυτών των σηράγγων οφείλεται στον Βενεδικτίνο Lambert Karner, ο οποίος μεταξύ 1879 και 1903 εξερεύνησε και κατέγραψε πολυάριθμα παραδείγματα, δημοσιεύοντας τα συμπεράσματά του στο έργο Künstliche Höhlen aus alter Zeit (Τεχνητά Σπήλαια από τους Αρχαίους Χρόνους).

Ο Karner είχε ήδη απορρίψει από τότε, βάσει του σχεδιασμού τους, οποιαδήποτε πρακτική χρήση ως καταφύγια παρατεταμένης παραμονής ή αποτελεσματικές οδούς διαφυγής.

Οι θεωρίες σχετικά με τη λειτουργία τους είναι ποικίλες και υποθετικές.

Ο ιστορικός Anton Haschner πρότεινε ότι μπορεί να ήταν κενοί συμβολικοί τάφοι, που ανεγέρθηκαν από μεσαιωνικούς αποίκους στους νέους οικισμούς τους ως κατοικίες για τις ψυχές των προγόνων τους, εν αναμονή της Τελικής Κρίσης.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τη θεωρία, θα είχε εξασθενήσει με τη διάδοση του δόγματος του καθαρτηρίου στα τέλη του 11ου αιώνα.

Άλλες ερμηνείες επιμένουν στην πιθανή χρήση τους για τελετουργίες μύησης, ως τόποι πνευματικής απομόνωσης, ή απλώς ως προσωρινές κρυψώνες για ανθρώπους και πολύτιμα αγαθά σε περιόδους αστάθειας, αν και η απουσία δεύτερης εξόδου περιπλέκει αυτή την τελευταία εξήγηση.

Η τοποθεσία τους, συχνά στα υπόγεια παλιών αγροικιών, κοντά σε εκκλησίες, νεκροταφεία ή σε απομακρυσμένα δάση, προσθέτει επιπλέον επίπεδα μυστηρίου στον αρχικό τους σκοπό.

Το erdstall του Reinstedt, όντας ενταγμένο σε ένα τόσο σαφώς καθορισμένο και αρχαίο αρχαιολογικό πλαίσιο, προσφέρει μια μοναδική προοπτική.

Δεν πρόκειται για ένα απομονωμένο τούνελ σε ένα δάσος ή κάτω από μια αγροικία, αλλά για μια υπολογισμένη διείσδυση σε έναν χώρο που είχε ήδη καθαγιαστεί χιλιάδες χρόνια νωρίτερα.

Αυτή η σκόπιμη επαναχρησιμοποίηση ενός μνημείου από το απώτατο παρελθόν υποδηλώνει ότι, ήδη από τον Μεσαίωνα, η τοποθεσία έφερε ένα σημαντικό “φορτίο”, είτε ως πρακτικό ορόσημο στο έδαφος είτε ως μια μεταίχμια περιοχή, έξω από τους καθημερινούς χώρους. Η παρουσία του πετάλου —ενός καθημερινού αντικειμένου αλλά και φορτισμένου με αποτρεπτικό συμβολισμό— η εφήμερη φωτιά και η σχολαστική σφράγιση της εισόδου με πέτρες, συνθέτουν ένα αποσπασματικό αλλά υποβλητικό σενάριο.

Η έρευνα του LDA Sachsen-Anhalt συνεχίζεται, αναλύοντας τα υλικά που ανακτήθηκαν και τα στρωματογραφικά δεδομένα, ώστε να αποσαφηνιστεί η χρονολόγηση της σήραγγας και η ακριβής σχέση της με τις νεολιθικές δομές.

Εν τω μεταξύ, το εύρημα αποτελεί μια εύγλωττη μαρτυρία για το πώς το ευρωπαϊκό υπέδαφος διατηρεί μερικές φορές αρχιτεκτονικές της διακριτικότητας.

Πρόκειται για αρχιτεκτονικές που, όπως αυτή του Reinstedt, αποφεύγουν τις κατηγορηματικές απαντήσεις και αντ’ αυτού μιλούν για διαχρονικές ανθρώπινες ανάγκες: την απόκρυψη, την τελετουργία ή την απλή αναζήτηση ενός τόπου έξω από τον κόσμο, είτε στον 12ο αιώνα είτε στην τέταρτη χιλιετία προ Χριστού.

Τα περισσότερα από αυτά τα erdställe, λόγω της στενότητάς τους, δεν μπορούν ποτέ να προσαρμοστούν για τον μαζικό τουρισμό, αν και ορισμένα, όπως αυτά στο Ratgöbluckn στο Perg ή στο Kapellenberg στο Grosskrut (Αυστρία), επιτρέπουν στους επισκέπτες να βιώσουν τη μοναδική τους ατμόσφαιρα.

Στο Zwiesel (Βαυαρία), ένα σύστημα υπόγειων σηράγγων μεσαιωνικής προέλευσης, που πιθανώς προέρχεται από αυτή την παράδοση, είναι προσβάσιμο μέσω ξεναγήσεων, προσφέροντας μια χειροπιαστή, αν και εξαιρετική, βύθιση σε αυτό το θαμμένο αίνιγμα.