Ανακαλύφθηκε σπάνιος σφραγισμένος μεσαιωνικός σταυρός-λειψανοθήκη σε βιβλική πόλη που ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε 3 φορές

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην αρχαία πόλη Λύστρα στην κεντρική Τουρκία, αποκατέστησαν έναν σπάνιο μεσαιωνικό χάλκινο σταυρό-λειψανοθήκη, ο οποίος ανακαλύφθηκε ανέπαφος και σφραγισμένος, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις λατρευτικές πρακτικές των πρώτων Χριστιανών στην Ανατολία.

Ο σταυρός, που χρονολογείται μεταξύ του 9ου και 11ου αιώνα, εντοπίστηκε σε χώρο ταφής που σχετίζεται με εκκλησία και θεωρείται εξαιρετικό εύρημα λόγω της διατηρημένης κατάστασής του.

Ο σπάνιος σταυρός – λειψανοθήκη

Η ανακάλυψη έγινε στα Λύστρα, που βρίσκονται στη σημερινή περιοχή Meram της επαρχίας Ικονίου (Konya), μια τοποθεσία που ιστορικά συνδέεται με τις ιεραποστολικές περιοδείες του Αποστόλου Παύλου.

Τα Λύστρα ιδρύθηκαν ως ρωμαϊκή αποικία στη διάρκεια της αυτοκρατορίας του Αυγούστου και εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες περιοχές της Λυκαονίας. Ο Απόστολος Παύλος της έδωσε διαχρονική φήμη όταν μαζί με τον Βαρνάβα, τον 1ο αιώνα μ.Χ. πήγαν στα Λύστρα, στη ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας, αφού αναγκάστηκαν να φύγουν από το Ικόνιο εξαιτίας μιας απόπειρας λιθοβολισμού σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος θεράπευσε έναν εκ γενετής κουτσό, τα πλήθη συμπέραναν ότι αυτός και ο Βαρνάβας ήταν ενσαρκωμένοι θεοί—ο Ερμής και ο Δίας.

Μάλιστα μόλις και μετά βίας κατάφεραν να αποτρέψουν τα πλήθη από το να τους θυσιάσουν σ’ αυτούς.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Άγιος Παύλος επισκέφθηκε τα Λύστρα κατά την πρώτη του περιοδεία τον 1ο αιώνα μ.Χ., καθιστώντας την πόλη ένα σημαντικό πρώιμο κέντρο για την εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Μικρά Ασία.

Ο χάλκινος σταυρός αποτελείται από δύο προσαρμοσμένες πλάκες που ενώνονται με μια τεχνική καρφώματος (riveting), σχηματίζοντας έτσι μια μόνιμα σφραγισμένη λειψανοθήκη. Σε αντίθεση με τα περισσότερα γνωστά παραδείγματα, τα οποία συχνά βρίσκονται σπασμένα ή εσκεμμένα ανοιγμένα, αυτός ο σταυρός ανακαλύφθηκε ακριβώς όπως είχε κατασκευαστεί πριν από αιώνες.

«Ξεχωρίζει διότι βρέθηκε εντελώς σφραγισμένος»

Οι αρχαιολόγοι που συμμετέχουν στην ανασκαφή δηλώνουν ότι αυτό καθιστά το τεχνούργημα ιδιαίτερα πολύτιμο για την κατανόηση της μεσαιωνικής θρησκευτικής χειροτεχνίας

Ο διευθυντής των ανασκαφών, İlker Mete Mimiroğlu από το Πανεπιστήμιο Necmettin Erbakan, δήλωσε ότι ενώ έχουν βρεθεί πολλοί σταυροί-λειψανοθήκες στα Λύστρα, σχεδόν όλοι ήταν κατεστραμμένοι.

“Ξεχώρισε επειδή βρέθηκε εντελώς σφραγισμένο“, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο σταυρός καθαρίστηκε προσεκτικά και σταθεροποιήθηκε αντί να ανοιχτεί, προκειμένου να αποφευχθεί μη αναστρέψιμη ζημιά.

Οι σταυροί-λειψανοθήκες χρησιμοποιούνταν ευρέως στον βυζαντινό κόσμο και στις μεσαιωνικές χριστιανικές κοινότητες.

Συνήθως φοριούνταν στο στήθος ή τοποθετούνταν σε τάφους, και είχαν σχεδιαστεί για να περιέχουν ιερά αντικείμενα, όπως θραύσματα οστών αγίων, κομμάτια υφάσματος που πιστευόταν ότι είχαν αγγίξει ιερές μορφές, ή μικρά τμήματα από τον Τίμιο Σταυρό.

Πιστευόταν ότι αυτά τα αντικείμενα παρείχαν πνευματική προστασία, θεραπεία και θεϊκή εύνοια στον κάτοχο ή στον νεκρό.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι σταυροί-λειψανοθήκες σφραγίζονταν σκόπιμα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους και δεν προορίζονταν ποτέ να ξανανοιχτούν.

Η ίδια η σφράγιση συμβόλιζε την ιερότητα του περιεχομένου και τη σταθερότητα της πίστης.

Η σημασία και ο συμβολισμός στα ταφικά έθιμα

Οι μελετητές πιστεύουν ότι οι μόνιμα σφραγισμένες λειψανοθήκες, όπως το παράδειγμα των Λύστρων, δημιουργούνταν συχνά για ταφική χρήση, ενισχύοντας τις πεποιθήσεις περί προστασίας στη μετά θάνατον ζωή.

Αν και ένα μικρό κενό στον σταυρό επέτρεψε στους αρχαιολόγους να επιθεωρήσουν οπτικά το εσωτερικό του, δεν παρατηρήθηκε κάποιο σαφώς αναγνωρίσιμο λείψανο.

Ένα κομμάτι υφάσματος που μοιάζει με ταφική σινδόνη ήταν ορατό κοντά στο άνοιγμα, υποδηλώνοντας ότι ο σταυρός μπορεί κάποτε να περιείχε ένα ιερό αντικείμενο τυλιγμένο σε ύφασμα, μια κοινή πρακτική στις μεσαιωνικές χριστιανικές τελετουργίες.

Ο σταυρός είναι διακοσμημένος με απλά γεωμετρικά μοτίβα, τα οποία συνάδουν με την περιφερειακή βυζαντινή μεταλλοτεχνία του Μεσαίωνα. Ο λιτός σχεδιασμός του υποδηλώνει ότι μπορεί να ανήκε σε κάποιον κληρικό ή σε ένα ευσεβές μέλος της τοπικής χριστιανικής κοινότητας, παρά σε κάποια εξέχουσα προσωπικότητα της ελίτ.

Τα Λύστρα έχουν από μόνα τους βαθιά ιστορική και θρησκευτική σημασία. Ιδρυμένη ως ρωμαϊκή αποικία, η πόλη άκμασε κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο και αργότερα έγινε μέρος του βυζαντινού κόσμου.

Στη χριστιανική παράδοση, τα Λύστρα μνημονεύονται ως ο τόπος όπου ο Άγιος Παύλος θεράπευσε έναν παράλυτο άνδρα και στη συνέχεια λιθοβολήθηκε από εχθρικό πλήθος, επέζησε και συνέχισε την αποστολή του.

Αργότερα, η πόλη έγινε επισκοπή, ενισχύοντας τον μακροχρόνιο θρησκευτικό της ρόλο.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στα Λύστρα έχουν αποκαλύψει εκκλησίες, ταφές, επιγραφές και αντικείμενα της καθημερινότητας που τεκμηριώνουν τη μεταμόρφωση της πόλης από ρωμαϊκό οικισμό σε χριστιανικό κέντρο.

Η παρουσία πολυάριθμων σταυρών-λειψανοθηκών στην τοποθεσία υπογραμμίζει τη δύναμη της χριστιανικής πίστης στην περιοχή κατά τη μεσαιωνική περίοδο.

Οι ανασκαφές στα Λύστρα διεξάγονται υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου Necmettin Erbakan, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας και των τοπικών αρχών.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η συνέχιση των εργασιών θα φωτίσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η πίστη, η χειροτεχνία και η καθημερινή ζωή διασταυρώνονταν στην κεντρική Ανατολία κατά τη Βυζαντινή εποχή.

Ο σφραγισμένος σταυρός-λειψανοθήκη αποτελεί πλέον ένα σπάνιο και ισχυρό σύμβολο της μεσαιωνικής χριστιανικής ευλάβειας — ένα σύμβολο που επέζησε ανέγγιχτο για σχεδόν χίλια χρόνια κάτω από το χώμα των Λύστρων.