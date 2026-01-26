Εκπληκτική ανακάλυψη: Βρέθηκε σπάνια επιγραφή σε πόλη που συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο – Ρίχνει φως στις βασιλικές γιορτές και το αρχαίο ημερολόγιο

Αρχαιολόγοι στο Ιράν ανακάλυψαν μια σπάνια βραχογραφία της εποχής των Σασσανιδών, η οποία ρίχνει νέο φως στα βασιλικά φεστιβάλ και τις ημερολογιακές παραδόσεις που εφαρμόζονταν κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Η επιγραφή, η οποία ταυτοποιήθηκε πρόσφατα σε βράχους στην πεδιάδα Marvdasht στο νότιο Ιράν, πιστεύεται ότι αναφέρεται σε μια τελετουργική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μήνα Dey, μιας σημαντικής περιόδου στο αρχαίο ιρανικό ημερολόγιο.

Ανακάλυψη επιγραφής των Σασσανιδών ρίχνει φως σε βασιλικές γιορτές και ημερολογιακές παραδόσεις

Σύμφωνα με τον Ιρανό αρχαιολόγο και ιστορικό Abolhassan Atabaki, η μικρή πέτρινη επιγραφή χαράχτηκε στη Μέση Περσική γλώσσα (Παχλαβί) και φαίνεται να καταγράφει την ημερομηνία μιας επίσημης γιορτής των Σασσανιδών.

Παρόλο που τμήματα του κειμένου έχουν υποστεί φθορές από τη διάβρωση στο πέρασμα των αιώνων, οι γραμμές που διασώθηκαν υποδεικνύουν σαφώς ένα βασιλικό φεστιβάλ που σχετίζεται με τον Dey, έναν από τους χειμερινούς μήνες του Ζωροαστρικού ημερολογίου.

«Η επιγραφή πιθανότατα μνημονεύει τη χρονική στιγμή μιας βασιλικής τελετής των Σασσανιδών», εξήγησε ο Atabaki σε δηλώσεις του στους Tehran Times, σημειώνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες και η φυσική διάβρωση έχουν προκαλέσει την απώλεια του τελευταίου τμήματος του κειμένου.

Παρά τη φθορά αυτή, το εύρημα θεωρείται αρχαιολογικά πολύτιμο λόγω της σπανιότητας επιγραφών που αναφέρονται απευθείας σε εορτασμούς και όχι σε βασιλικούς τίτλους ή νίκες.

Ο μήνας Dey κατείχε ιδιαίτερη θρησκευτική και συμβολική σημασία στο προ-ισλαμικό Ιράν. Στο Ζωροαστρικό ημερολόγιο, ο Dey συνδέεται με τον Ahura Mazda, την υπέρτατη θεότητα, και περιλαμβάνει αρκετές σημαντικές εορτές, όπως τα φεστιβάλ Deygan, τα οποία εορτάζονταν τις ημέρες που το όνομα της ημέρας και του μήνα συνέπιπταν.

Αυτά τα φεστιβάλ έδιναν έμφαση στη βασιλική νομιμότητα, την κοσμική τάξη και τη θεϊκή προστασία της βασιλείας — κεντρικές έννοιες στην πολιτική ιδεολογία των Σασσανιδών. Η Αυτοκρατορία των Σασσανιδών (224–651 μ.Χ.) έδινε μεγάλη έμφαση στις τελετουργίες, τη ρύθμιση του ημερολογίου και τις θρησκευτικές τελετές ως εργαλεία διακυβέρνησης.

Οι βασιλικές γιορτές δεν ήταν απλώς κοινωνικά γεγονότα, αλλά ήταν στενά συνδεδεμένες με την κρατική ιδεολογία, ενισχύοντας τον ρόλο του βασιλιά ως προστάτη της πίστης και της τάξης.

Επιγραφές που αναφέρονται σε τέτοια γεγονότα υποδηλώνουν ότι οι τελετές μνημονεύονταν μερικές φορές σε δημόσια ή ιερά τοπία, ιδιαίτερα κοντά σε τοποθεσίες ιστορικής σημασίας.

Η πεδιάδα Marvdasht και η σημασία των αρχαιολογικών ευρημάτων για την κατανόηση της Σασσανιδικής εποχής

Η πεδιάδα Marvdasht είναι μία από τις αρχαιολογικά πλουσιότερες περιοχές του Ιράν, φιλοξενώντας κατάλοιπα από πολλούς αρχαίους πολιτισμούς. Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Atabaki έχει τεκμηριώσει αρκετά επιπλέον γλυπτά της Σασσανιδικής εποχής στην περιοχή, πολλά από τα οποία είναι χαραγμένα σε ασβεστολιθικούς βράχους που δεσπόζουν πάνω από αρχαίες διαδρομές και οικισμούς.

Σύμφωνα με τον Atabaki, περισσότερα από 50 ιστορικά κατάλοιπα από την Ελαμιτική, την Αχαιμενιδική και τη Σασσανιδική περίοδο έχουν καταγραφεί σε όλη την πεδιάδα. Τα ευρήματα αυτά περιλαμβάνουν επιγραφές, βραχογραφίες και αρχιτεκτονικά ίχνη που απεικονίζουν συλλογικά τη συνεχή σημασία της περιοχής κατά τη διάρκεια αρκετών χιλιετιών.

Το Marvdasht βρίσκεται κοντά σε μερικές από τις πιο εμβληματικές αρχαίες τοποθεσίες του Ιράν, όπως η Περσέπολη, η τελετουργική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, καθώς και το Naqsh-e Rostam και το Naqsh-e Rajab, και τα δύο φημισμένα για τους βασιλικούς τάφους και τα ανάγλυφά τους που εκτείνονται σε πολλές δυναστείες.

Τα κοντινά ερείπια του Estakhr, μιας μεγάλης πόλης κατά την ύστερη Αχαιμενιδική και τη Σασσανιδική περίοδο, υπογραμμίζουν περαιτέρω τη διαρκή πολιτική και θρησκευτική σημασία της περιοχής.

Η αρχαιολογική έρευνα δείχνει ότι υπήρχαν μόνιμες κοινότητες στην πεδιάδα Marvdasht πολύ πριν ο Αχαιμενίδης βασιλιάς Δαρείος Α’ επιλέξει τους πρόποδες του όρους Rahmat για την κατασκευή της Περσέπολης τον 6ο αιώνα π.Χ.

Η συνεχής χρήση του τοπίου κατά τη Σασσανιδική εποχή καταδεικνύει πώς οι μετέπειτα αυτοκρατορίες συνδέθηκαν συνειδητά με το αυτοκρατορικό παρελθόν του Ιράν.

Οι μελετητές πιστεύουν ότι ανακαλύψεις όπως αυτή η πρόσφατα ταυτοποιημένη επιγραφή συμβάλλουν σε μια βαθύτερη κατανόηση της τελετουργικής ζωής των Σασσανιδών και του ρόλου των εποχιακών εορτών στην ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας.

Περαιτέρω προσπάθειες τεκμηρίωσης και συντήρησης αναμένεται να προσφέρουν πρόσθετες γνώσεις σχετικά με το πώς οι αρχαίοι Ιρανοί ηγεμόνες χρησιμοποιούσαν τις τελετουργίες, τη μέτρηση του χρόνου και την ιερή γεωγραφία για να νομιμοποιήσουν τη διακυβέρνησή τους.

Η ιστορία της Περσέπολης

Η Περσέπολη ήταν αρχαία πρωτεύουσα της δυναστείας των Αχαιμενιδών. Βρίσκεται 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της σύγχρονης πόλης Σιράζ στο Ιράν. Το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο κτίριο στην Περσέπολη ήταν η Αίθουσα Ακροάσεων (Apadana).

Σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες, τα παλαιότερα ευρήματα της Περσέπολης χρονολογούνται γύρω στο 518 π.Χ.. Ο Γάλλος αρχαιολόγος Αντρέ Γκοντάρ, που διεξήγε ανασκαφές στην Περσέπολη στις αρχές της δεκαετίας του ’30, πίστευε ότι η επιλογή της περιοχής έγινε από τον Κύρο τον Μέγα, αλλά η κατασκευή της πραγματοποιήθηκε επί της βασιλείας του Δαρείου Α’. Ο ίδιος διέταξε την κατασκευή του ανακτόρου Apadana και της Αίθουσας Συνεδριάσεων (Τρίπυλον), του κεντρικού αυτοκρατορικού θησαυροφυλακίου και των τριγύρω κτιρίων, τα οποία ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο βασιλείας του γιου του, Ξέρξη Α’. Η κατασκευή των υπολοίπων κτιρίων συνεχίστηκε μέχρι την παρακμή της δυναστείας των Αχαιμενιδών.

Το 331 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος εισέβαλε στο περσικό κράτος κι έστειλε στρατό στην πρωτεύουσα, Περσέπολη. Μέσω της Βασιλικής Οδού, ο Αλέξανδρος κατέλαβε τις Περσικές Πύλες και έπειτα στράφηκε προς την πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια εορτής, ξέσπασε πυρκαγιά στα ανατολικά ανάκτορα του Ξέρξη και επεκτάθηκε στην υπόλοιπη πόλη, χωρίς να έχει εξακριβωθεί αν επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό ή πράξη εκδίκησης για τη φωτιά στην Ακρόπολη των Αθηνών κατά τους Περσικούς Πολέμους.