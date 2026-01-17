Πώς έβρισκαν οι ναυτικοί το λιμάνι της Πάφου στην Κύπρο την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – Οι δύο φάροι και οι αποκαλύψεις μιας πρωτοποριακής έρευνας

Ερευνητές χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για να λύσουν ένα αρχαίο αίνιγμα: την τοποθεσία και τη λειτουργία του φάρου (ή των φάρων) της πρωτεύουσας της Κύπρου, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα φυσικά ορόσημα λειτουργούσαν ως το «GPS» της αρχαιότητας.

Μια διεθνής ομάδα αρχαιολόγων έριξε νέο φως, κυριολεκτικά, σε ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο: το λιμάνι της Νέας Πάφου, στην Κύπρο.

Χρησιμοποιώντας λογισμικό γεωγραφικής ανάλυσης, η μελέτη διερεύνησε πώς οι ναυτικοί πριν από δύο χιλιάδες χρόνια μπορούσαν να εντοπίσουν και να προσεγγίσουν αυτό το κρίσιμο λιμάνι χωρίς τη χρήση σύγχρονων οργάνων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, όχι μόνο αναλύει την πιθανή τοποθεσία ενός φάρου, αλλά υποδηλώνει ότι μπορεί να υπήρχαν δύο, και υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που έπαιζαν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως ακρωτήρια, νησιά και χερσόνησοι, ως απαραίτητα σημεία αναφοράς για τη ναυσιπλοΐα.

Η σημασία της Νέας Πάφου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τον ναυτικό της χαρακτήρα, σημειώνουν οι συγγραφείς: Dries Vergouwen, Α. Σαρρής, S. Vervust και R. Vandam.

Η πόλη, πρωτεύουσα του νησιού κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία, αποτελούσε κεντρικό κόμβο στις εμπορικές οδούς που συνέδεαν την Αίγυπτο, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μικρά Ασία και τη Ρώμη.

Για να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο, το λιμάνι της έπρεπε να είναι προσπελάσιμο και, κυρίως, να διακρίνεται από τη θάλασσα.

Το ζήτημα του φάρου

Ένα από τα πιο διαχρονικά ιστορικά αινίγματα σχετικά με τη Νέα Πάφο είναι η ύπαρξη ενός φάρου. Σε αντίθεση με τον διάσημο Φάρο της Αλεξάνδρειας, στην Πάφο δεν έχουν βρεθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα που να μπορούν να ταυτοποιηθούν οριστικά ως μια τέτοια κατασκευή.

Παρ’ όλα αυτά, η αναγκαιότητά του φαίνεται προφανής. Η μελέτη σημειώνει ότι η παρουσία ενός φάρου μέσα ή κοντά στο λιμάνι φαίνεται πιθανή, καθώς θα βοηθούσε στη διασφάλιση της εισόδου και εξόδου από την πόλη.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν με πέντε υποψήφιες τοποθεσίες που είχαν προταθεί από προηγούμενες ανασκαφές: τα άκρα των δύο αρχαίων προβλητών (ανατολικής και δυτικής), την Οικία του Θησέα, τον λόφο Φανάρι και τον λόφο Φάμπρικα.

Αντί των παραδοσιακών μεθόδων έρευνας, η ομάδα υιοθέτησε μια ψηφιακή προσέγγιση: Την ανάλυση ορατότητας (viewshed analysis). Με απλά λόγια, χρησιμοποίησαν ένα ψηφιακό μοντέλο εδάφους της Κύπρου για να υπολογίσουν, από κάθε υποψήφιο σημείο και σε διαφορετικά ύψη, ποια περιοχή της θάλασσας ήταν ορατή.

Είναι σαν να προσομοιώνουν τη θέα που θα είχε ένας ναυτικός από ένα πλοίο ή τη θέα που θα προσέφερε ένας πύργος στην ξηρά. Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά. Ένας χαμηλός πύργος, ύψους μόλις 5 μέτρων, θα ήταν άχρηστος, με πολύ περιορισμένη ορατότητα. Καθώς το ύψος αυξάνεται, αυξάνεται και η εμβέλεια ορατότητας.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της μελέτης δείχνει, για παράδειγμα, ότι ένας πύργος 15 μέτρων στη δυτική προβλήτα θα ήταν ορατός από τη θάλασσα σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων, ενώ ένας πύργος 50 μέτρων στον λόφο Φάμπρικα θα ήταν ορατός από τα 31,5 χιλιόμετρα.

Η σημαντικότερη διαπίστωση της έρευνας έγκειται στην αποτελεσματικότητα και στη σύγκριση με άλλα ρωμαϊκά λιμάνια. Η κατασκευή ενός ενιαίου, πολύ ψηλού πύργου ήταν πολύπλοκη και τα δεδομένα υποδηλώνουν μια πιο πρακτική λύση: Δύο φάρους μέτριου ύψους. Δύο πύργοι περίπου 15 μέτρων ο καθένας θα ήταν πιθανώς πιο αποτελεσματικοί από μια ενιαία, πολύ ψηλή κατασκευή, καταλήγει η μελέτη.

Η πιο εύλογη θέση για τον κύριο φάρο θα ήταν στο τέλος της δυτικής προβλήτας, ενώ ένας δεύτερος φάρος, τοποθετημένος σε ένα ψηλό σημείο μέσα στην πόλη, θα οδηγούσε τα πλοία που προσέγγιζαν από βορρά.

Οι συγγραφείς εξετάζουν ακόμη και μια παραδοσιακή ένσταση: τον καπνό και τις στάχτες από έναν φάρο που λειτουργούσε με φωτιά μέσα στην πόλη. Επικαλούμενοι προηγούμενες έρευνες, σημειώνουν ότι δεν διέθεταν απαραίτητα όλοι οι φάροι φωτιά.

Ορισμένοι μπορεί να ήταν απλώς πύργοι με αγάλματα στην κορυφή. Επομένως, το δεύτερο σημείο αναφοράς μπορεί να λειτουργούσε περισσότερο ως ένας ιδιαίτερα ορατός πύργος-ορόσημο παρά ως φάρος με φωτιά.

Όμως οι Ρωμαίοι ναυτικοί δεν βασίζονταν αποκλειστικά σε ανθρώπινες κατασκευές. Πριν εντοπίσουν τον φάρο, έπρεπε να γνωρίζουν ότι πλησίαζαν στη σωστή περιοχή. Εδώ υπεισέρχεται το δεύτερο σημαντικό εύρημα της μελέτης: Η ανάλυση των φυσικών οροσήμων.

Οι ερευνητές επέλεξαν πέντε βασικά ορόσημα κατά μήκος της δυτικής ακτής της Κύπρου, τα οποία αναφέρονται σε αρχαία κείμενα και επομένως αποτελούσαν πιθανά στοιχεία των «νοητικών χαρτών» που είχαν οι ναυτικοί:

Χερσόνησος του Ακάμα (βορειοδυτικά), την οποία περιγράφει ο γεωγράφος Στράβων.

Νήσος Γερόνησος, 18 χλμ. βόρεια της Πάφου, όπου υπήρχε ιερό.

Παλαίπαφος, η αρχαία πόλη με το περίφημο ιερό της Αφροδίτης.

Λιμάνι του Κουρίου, ένας άλλος σημαντικός σταθμός.

Χερσόνησος Ακρωτηρίου, το νοτιότερο σημείο της Κύπρου.

Η ανάλυση ορατότητας έδειξε ότι όλες αυτές οι τοποθεσίες δημιουργούσαν ευρείες περιοχές ορατές από τη θάλασσα. Για παράδειγμα, η Παλαίπαφος ήταν ορατή από απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ η χαμηλού υψομέτρου νήσος Γερόνησος από τα 14 χιλιόμετρα.

Το πρότυπο που ανακαλύφθηκε είναι καθοριστικής σημασίας: οι ορατές περιοχές από αυτά τα ορόσημα αλληλοεπικαλύπτονται. Τα πλοία μπορούσαν να πλοηγηθούν από το ένα ορόσημο στο άλλο, διατηρώντας συνεχώς τουλάχιστον ένα σε οπτική επαφή, εξηγεί η μελέτη.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πλοίο που έπλεε κατά μήκος της Κύπρου μπορούσε να μεταβεί από τον Ακάμα στη Γερόνησο, στη συνέχεια να εντοπίσει την Παλαίπαφο, μετά το Κούριο και τέλος το Ακρωτήρι, έχοντας πάντα ένα αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς στον ορίζοντα, χωρίς να χρειάζεται να πλέει επικίνδυνα κοντά στην ακτή.

Είναι πολύ πιθανό αυτά τα διακριτά χαρακτηριστικά να αποτελούσαν μέρος των νοητικών χαρτών των ναυτικών, υποστηρίζουν οι ερευνητές. Αυτό το «φυσικό GPS» θα συμπληρωνόταν, κατά την προσέγγιση στην πρωτεύουσα, από τους πύργους των φάρων, δημιουργώντας ένα κλιμακωτό και αποτελεσματικό σύστημα ναυσιπλοΐας.

Ένα λιμάνι για όλους τους ανέμους

Τα ευρήματα προσφέρουν επίσης μια νέα οπτική σε μια διάσημη αρχαία περιγραφή. Ένα έργο του 3ου αιώνα μ.Χ., ο Σταδιασμός, περιέγραψε το λιμάνι της Νέας Πάφου ως ένα τριπλό λιμάνι για όλους τους ανέμους. Οι αναλύσεις ορατότητας υποστηρίζουν την ιδέα ότι επρόκειτο για ένα προσβάσιμο λιμάνι.

Η πιθανή διάταξη με δύο φάρους –έναν για την καθοδήγηση στην είσοδο του λιμανιού και έναν άλλον για τον προσανατολισμό από τα βόρεια– μαζί με την αλυσίδα των παράκτιων οροσήμων, καθιστούσε την προσέγγιση στην κυπριακή πρωτεύουσα εξαιρετικά ασφαλή και αναγνωρίσιμη από διαφορετικές γωνίες, δικαιώνοντας τη φήμη της ως αξιόπιστο καταφύγιο.

Παρόλο που η έρευνα βασίζεται σε μοντέλα και έχει περιορισμούς –όπως η υπόθεση τέλειων καιρικών συνθηκών– παρέχει ένα στέρεο και καινοτόμο πλαίσιο για την κατανόηση της ναυτικής εμπειρίας της αρχαίας Πάφου. Το συμπέρασμα είναι σαφές:

Η οπτική ανάδειξη, τόσο η φυσική όσο και η τεχνητή, ήταν το κλειδί. Η ορατότητα στήριξε την προσβασιμότητα του λιμανιού και, μαζί με αυτήν, τη θέση της Νέας Πάφου στο ρωμαϊκό ναυτιλιακό δίκτυο, δηλώνουν οι συγγραφείς.

Η μελέτη δείχνει τον δρόμο για μελλοντική έρευνα: να εντοπιστεί με ακρίβεια η θέση του φάρου μέσα στην πόλη, να ανακατασκευαστεί ο πύργος της δυτικής προβλήτας για να υπολογιστεί το αρχικό του ύψος, και να μελετηθεί ευρύτερα η κυπριακή ακτογραμμή για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ένα πραγματικό δίκτυο ορατών σημείων ναυσιπλοΐας.

Στο μεταξύ, χάρη στον συνδυασμό της σύγχρονης τεχνολογίας και της παραδοσιακής αρχαιολογίας, μπορούμε πλέον να οραματιστούμε πιο καθαρά πώς, πριν από αιώνες, η σιλουέτα ενός πύργου στην προβλήτα ή το αδιαμφισβήτητο σχήμα μιας μακρινής χερσονήσου καθοδηγούσε πλοία φορτωμένα με σιτηρά, κρασί και κεραμικά προς την καρδιά της ανατολικής ρωμαϊκής Κύπρου.

Το φως που καθοδηγούσε τη Ρώμη, τουλάχιστον στη Νέα Πάφο, μπορεί να ήταν διπλό: αυτό του φάρου και εκείνο της καθαυτής γεωγραφίας.