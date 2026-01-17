Παιανία: Δύο συλλήψεις για απόπειρα εκβίασης και κλοπή – Οι πυροβολισμοί και ο τραυματισμός 46χρονης

Στη σύλληψη δύο ανδρών για απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης αστυνομικοί στην Παιανία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος και ο 39χρονος, στις 14 Ιανουαρίου προσέγγισαν ένα σπίτι στο Κορωπί και απαίτησαν από τους ιδιοκτήτες -λόγω προσωπικών διαφορών- να τους καταβάλουν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ και διέφυγαν. Λίγες μέρες πριν είχαν πάει ξανά στο ίδιο σπίτι όπου έριξαν πυροβολισμούς στον αέρα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 46χρονης.

Από την προανάκριση αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες, και ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν κατά τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Επιπλέον, οι δύο δράστες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες κλοπής εταιρείας στην περιοχή του Κορωπίου, όπου αφαίρεσαν καλώδια και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 41 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.