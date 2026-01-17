ΗΠΑ: Είχαν μυστικές επαφές με σκληροπυρηνικό υπουργό του Μαδούρο, μήνες πριν από την επέμβαση – Ο όρος που είχαν θέσει

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει συζητήσεις με τον σκληροπυρηνικό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιόσνταδο Καμπέλο, μήνες πριν από την αμερικανική επιχείρηση για την σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο, και από τότε βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον 62χρονο Καμπέλο να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας ή τους μαχητικούς υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος που εποπτεύει για να στοχεύσει την αντιπολίτευση της χώρας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές. Ο μηχανισμός ασφαλείας, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες πληροφοριών, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφος μετά την επιδρομή των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Καμπέλο κατονομάζεται στο αμερικανικό κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ ως δικαιολογία για τη σύλληψη του Μαδούρο, αλλά δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Η επικοινωνία με τον Καμπέλο, η οποία αφορούσε επίσης τις κυρώσεις που του επέβαλαν οι ΗΠΑ και την κατηγορία που αντιμετωπίζει, χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες της τρέχουσας κυβέρνησης Τραμπ και συνεχίστηκε τις εβδομάδες ακριβώς πριν από την ανατροπή του Maduro από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε επαφή με τον Καμπέλο και μετά την σύλληψη του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερις από τους πληροφοριοδότες, που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς, σε αποκλειστικό του δημοσίευμα.

Οι επικοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, είναι κρίσιμες για τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ελέγξει την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Εάν ο Καμπέλο αποφασίσει να εξαπολύσει τις δυνάμεις που ελέγχει, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το χάος που ο Τραμπ θέλει να αποφύγει.

Θα μπορούσε ακόμα και να απειλήσει την εξουσία της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τις ανησυχίες των ΗΠΑ, μεταδίδει το Ροίτερς. Δεν είναι σαφές εάν οι συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τον Καμπέλο επεκτάθηκαν σε ζητήματα σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Cabello έχει λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ. Έχει δεσμευτεί δημοσίως για ενότητα με την Ροδρίγκες, την οποία ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής επαινέσει και με την οποία μέχρι στιγμής συνεργάζεται.

Ενώ ο η Ροδρίγκες θεωρείται από τις ΗΠΑ ως ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα, ο Καμπέλο θεωρείται ευρέως ότι έχει τη δύναμη να διατηρήσει αυτά τα σχέδια σε τροχιά ή να τα ανατρέψει.

Ο υπουργός της Βενεζουέλας έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσαζόντων, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις συνομιλίες. Όλες οι πηγές ζήτησαν ανωνυμία προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα για ευαίσθητες εσωτερικές κυβερνητικές επικοινωνίες με τον Καμπέλο.

Ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.