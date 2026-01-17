Τηλεθέαση (16/1): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 18,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» με 17,6%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

SKAI – Αταίριαστοι 18,9%

ALPHA – Super Κατερίνα 13,2%

OPEN – 10 παντού 11,7%

MEGA – Buongiorno 11,3%

ANT1 – Το Πρωινό 10,6%

STAR – Breakfast@Star 6,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό