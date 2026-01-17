Τηλεθέαση (16/1): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 18,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» με 17,6%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- SKAI – Αταίριαστοι 18,9%
- ALPHA – Super Κατερίνα 13,2%
- OPEN – 10 παντού 11,7%
- MEGA – Buongiorno 11,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
- STAR – Breakfast@Star 6,6%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Super Κατερίνα 17,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 15,2%
- MEGA – Buongiorno 10,4%
- STAR – Breakfast@Star 9%
- OPEN – 10 παντού 8,1%
- ANT1 – Το Πρωινό 7,9%