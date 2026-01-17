Τηλεθέαση (16/1): Ποιες πρωινές εκπομπές της ψυχαγωγικής ζώνης πήραν προβάδισμα την Παρασκευή;

Σύνοψη από το

  • Η «μάχη» στην πρωινή ζώνη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.
  • Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 18,9%.
  • Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA με 17,6%.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, όπως φαίνεται και στους πίνακες της τηλεθέασης.

Αναλυτικά, πρώτοι στο γενικό κοινό βγήκαν οι «Αταίριαστοι» με 18,9%, ενώ στο δυναμικό κοινό ξεχώρισε το «Super Κατερίνα» με 17,6%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • SKAI – Αταίριαστοι 18,9%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,2%
  • OPEN – 10 παντού 11,7%
  • MEGA – Buongiorno 11,3%
  • ANT1 – Το Πρωινό 10,6%
  • STAR – Breakfast@Star 6,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Super Κατερίνα 17,6%
  • SKAI – Αταίριαστοι 15,2%
  • MEGA – Buongiorno 10,4%
  • STAR – Breakfast@Star 9%
  • OPEN – 10 παντού 8,1%
  • ANT1 – Το Πρωινό 7,9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το τσίπουρο και το ούζο δεν θεραπεύουν τη γρίπη

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Το μήνυμα των αγορών για την ελληνική οικονομία και το στοίχημα των νέων αναβαθμίσεων

Νέος γύρος ελέγχων για ανασφάλιστα Ι.Χ. και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας – Πώς ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:43 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (16/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Παρασκευής;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νο...
14:52 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά – Επιστρέφει τη Δευτέρα με διπλό επεισόδιο

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει, τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00, με διπλό επεισόδιο κ...
14:03 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Η Realnews αυτής της Κυριακής (18/1/2026)

Με τίτλο: «Ατζέντα με “παγίδες” από την Αγκυρα» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η R...
13:46 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Η Αλίκη σε σοκ στην αγκαλιά του Πέτρου

To “Grand Hotel” επιστρέφει με συγκλονιστικά επεισόδια από Δευτέρα εως Τετάρτη στι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι