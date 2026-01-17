Ένας «αόρατος κόσμος» κάτω από τα πόδια μας – Ανακαλύφθηκε κρυφή σεισμική δραστηριότητα που αλλάζει τα δεδομένα για τα ρήγματα

  • Αόρατοι σεισμοί αποκαλύπτουν ένα κρυμμένο τεκτονικό παζλ κάτω από την πιο επικίνδυνη ρηξιγενή ζώνη της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για την περιοχή συνάντησης του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα και της ζώνης καταβύθισης Cascadia.
  • Ερευνητές από το USGS, το UC Davis και το CU Boulder πρότειναν ένα νέο μοντέλο για τη σεισμική ζώνη, βασισμένο σε δεδομένα από μικροσκοπικούς σεισμούς. Το ενημερωμένο μοντέλο δείχνει ότι η περιοχή περιλαμβάνει πέντε κινούμενα τμήματα αντί για τρεις κύριες πλάκες, με δύο εντελώς κρυμμένα.
  • Αυτή η πρόσφατα αναγνωρισμένη δομή βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο σεισμός του 1992 συνέβη σε τόσο μικρό βάθος. Η ανακάλυψη αυτή οδηγεί σε επανεκτίμηση του βάθους και του κινδύνου των σεισμών στην περιοχή, καθώς «το όριο των πλακών φαίνεται πως δεν βρίσκεται εκεί που νομίζαμε ότι ήταν».
Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν κρυμμένα μυστικά κάτω από μία από τις πιο επικίνδυνες σεισμογενείς ζώνες της Βόρειας Αμερικής, ακούγοντας σμήνη μικροσκοπικών, σχεδόν μη ανιχνεύσιμων σεισμών. Φωτογραφία: SciTechDaily.com
Αόρατοι σεισμοί αποκαλύπτουν ένα κρυμμένο τεκτονικό παζλ κάτω από την πιο επικίνδυνη ρηξιγενή ζώνη της Καλιφόρνιας.

Αυτό το έξυπνο μαθηματικό κόλπο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν τους σεισμούς

Παρακολουθώντας στενά σμήνη εξαιρετικά μικρών σεισμών, οι επιστήμονες αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για μια επικίνδυνη και περίπλοκη περιοχή στα ανοικτά της Βόρειας Καλιφόρνιας.  Αυτή η περιοχή αποτελεί το σημείο συνάντησης του ρήγματος του Αγίου Ανδρέα και της ζώνης καταβύθισης Cascadia, ένα μέρος ικανό να προκαλέσει ισχυρούς και καταστροφικούς σεισμούς.

Η έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS), του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Davis) και του Πανεπιστημίου του Κολοράντο (Boulder), και δημοσιεύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026 στο περιοδικό Science.  «Αν δεν κατανοήσουμε τις υποκείμενες τεκτονικές διεργασίες, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον σεισμικό κίνδυνο», δήλωσε μια από τους συγγραφείς, η Amanda Thomas, καθηγήτρια γεωεπιστημών και πλανητικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο UC Davis.

Ο φλοιός της Γης διαλύεται στα ανοιχτά του Βορειοδυτικού Ειρηνικού – Επιστήμονες κατέγραψαν πώς «πεθαίνουν» οι τεκτονικές πλάκες
Το Τριπλό Σημείο Μεντοσίνο αποτελεί το σημείο συνάντησης τριών τεκτονικών πλακών [2, 3, 4, 5]. Ερευνητές από το USGS, το UC Davis και το CU Boulder πρότειναν ένα νέο μοντέλο για αυτή τη σεισμική ζώνη, βασισμένο σε δεδομένα από μικροσκοπικούς σεισμούς [2, 3, 4, 5]. Η πλάκα του Ειρηνικού παρασύρει το θραύσμα Pioneer κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα ενώ ένα τμήμα της βορειοαμερικανικής πλάκας έχει αποκοπεί και υποβυθίζεται μαζί με την πλάκα Γκόρντα [2, 3, 4, 5]. Εικόνα: : David Shelly, USGS
Εκεί όπου συγκρούονται μεγάλες τεκτονικές πλάκες

Στα ανοιχτά των ακτών της κομητείας Χάμπολντ (Humboldt) βρίσκεται το Τριπλό Σημείο Μεντοσίνο (Mendocino Triple Junction), όπου ενώνονται τρεις από τις κύριες τεκτονικές πλάκες της Γης. Νότια αυτού του σημείου, η πλάκα του Ειρηνικού κινείται βορειοδυτικά παράλληλα με τη βορειοαμερικανική πλάκα, σχηματίζοντας το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.

Βόρεια του σημείου αυτού, η πλάκα Γκόρντα (ή Χουάν ντε Φούκα) πιέζει προς τα βορειοανατολικά και γλιστρά κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα, βυθιζόμενη στον μανδύα της Γης μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως καταβύθιση. Ενώ αυτή η διάταξη μπορεί να φαίνεται απλή σε έναν χάρτη, οι ερευνητές λένε ότι η πραγματικότητα κάτω από την επιφάνεια είναι πολύ πιο περίπλοκη. Μια ένδειξη προήλθε από έναν μεγάλο σεισμό (μεγέθους 7,2 βαθμών) το 1992, ο οποίος σημειώθηκε πολύ πιο κοντά στην επιφάνεια από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες.

Είμαστε αστρόσκονη; Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα δομικά στοιχεία της ζωής δημιουργήθηκαν πριν φτάσουν στη Γη

Βλέποντας κάτω από την επιφάνεια

Ο πρώτος συγγραφέας David Shelly από το Κέντρο Γεωλογικών Κινδύνων του USGS στο Γκόλντεν του Κολοράντο, παρομοίασε την πρόκληση με την εξέταση ενός παγόβουνου. «Μπορείς να δεις ένα μικρό μέρος στην επιφάνεια, αλλά πρέπει να ανακαλύψεις ποια είναι η διάταξη από κάτω», δήλωσε ο Shelly.

Για να το κάνουν αυτό, ο Shelly και οι συνάδελφοί του ανέλυσαν δεδομένα από ένα πυκνό δίκτυο σεισμογράφων σε όλο τον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Η ομάδα επικεντρώθηκε σε εξαιρετικά μικρούς «σεισμούς χαμηλής συχνότητας» που συμβαίνουν εκεί όπου οι τεκτονικές πλάκες γλιστρούν αργά η μία δίπλα ή πάνω από την άλλη. Αυτά τα γεγονότα είναι χιλιάδες φορές ασθενέστερα από τους σεισμούς που μπορούν να αισθανθούν οι άνθρωποι.

Αξιοποιώντας τις παλίρροιες για τη δοκιμή του μοντέλου

Οι ερευνητές δοκίμασαν το υπόγειο μοντέλο τους εξετάζοντας πώς αυτοί οι μικροσκοπικοί σεισμοί ανταποκρίνονται στις παλιρροϊκές δυνάμεις.  Όπως ακριβώς ο Ήλιος και η Σελήνη επηρεάζουν τις παλίρροιες των ωκεανών, έτσι και η βαρύτητά τους ασκεί ανεπαίσθητες έλξεις στις τεκτονικές πλάκες. Όταν αυτές οι δυνάμεις ευθυγραμμίζονται με τη φυσική κατεύθυνση κίνησης των πλακών, ο αριθμός των μικρών σεισμών αυξάνεται, είπε ο Thomas.

Πέντε κινούμενα τμήματα κάτω από την Καλιφόρνια

Το ενημερωμένο μοντέλο δείχνει ότι η περιοχή περιλαμβάνει πέντε κινούμενα τμήματα αντί για τρεις μόνο κύριες πλάκες. Δύο από αυτά τα τμήματα είναι εντελώς κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια.  Στο νότιο άκρο της ζώνης καταβύθισης Cascadia, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα τμήμα της βορειοαμερικανικής πλάκας έχει αποκοπεί και παρασύρεται προς τα κάτω μαζί με την πλάκα Gorda, καθώς η τελευταία βυθίζεται κάτω από τη Βόρεια Αμερική.

Νότια του τριπλού σημείου συνάντησης (triple junction), η πλάκα του Ειρηνικού παρασύρει μια μάζα πετρώματος, γνωστή ως “θραύσμα Pioneer”, κάτω από τη βορειοαμερικανική πλάκα καθώς κινείται προς τα βόρεια.  Το ρήγμα που χωρίζει το θραύσμα Pioneer από τη βορειοαμερικανική πλάκα είναι σχεδόν επίπεδο και δεν μπορεί να φανεί από την επιφάνεια.

Το θραύσμα Pioneer αποτελούσε κάποτε τμήμα της πλάκας Farallon, μιας αρχαίας τεκτονικής πλάκας που εκτεινόταν παλαιότερα κατά μήκος της ακτογραμμής της Καλιφόρνιας και έκτοτε έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί.

Επανεκτίμηση του βάθους και του κινδύνου των σεισμών

Αυτή η πρόσφατα αναγνωρισμένη δομή βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο σεισμός του 1992 συνέβη σε τόσο μικρό βάθος.  Σύμφωνα με τη Materna, η επιφάνεια που ωθείται κάτω από τη Βόρεια Αμερική δεν βρίσκεται σε τόσο μεγάλο βάθος όσο πίστευαν προηγουμένως οι επιστήμονες.

«Είχε υποτεθεί ότι τα ρήγματα ακολουθούν το πρόσθιο άκρο της καταβυθιζόμενης πλάκας, αλλά αυτό το παράδειγμα αποτελεί εξαίρεση», δήλωσε η Materna. «Το όριο των πλακών φαίνεται πως δεν βρίσκεται εκεί που νομίζαμε ότι ήταν».

 

