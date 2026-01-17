Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά – Επιστρέφει τη Δευτέρα με διπλό επεισόδιο

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει, τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00, με διπλό επεισόδιο και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων.

Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του.

Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή.

Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Δείτε το τρέιλερ