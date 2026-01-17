Νίκος Στασινόπουλος: Η ανακοίνωση του ομίλου VIOHALCO για τον θάνατό του

Ανακοίνωση εξέδωσε ο όμιλος VIOHALCO για τον θάνατο του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Νίκου Στασινόπουλου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της VIOHALCO εκφράζουμε την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Νικολάου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο αείμνηστος Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε η εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου της VIOHALCO επί επτά δεκαετίες. Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας».