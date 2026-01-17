Νίκος Στασινόπουλος: Η ανακοίνωση του ομίλου VIOHALCO για τον θάνατό του

Σύνοψη από το

  • Ο όμιλος VIOHALCO εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Νίκου Στασινόπουλου.
  • Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της VIOHALCO εκφράζουμε την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Νικολάου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας».
  • Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται πως «ο αείμνηστος Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε η εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου της VIOHALCO επί επτά δεκαετίες» και το έργο του «καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Νίκος Στασινόπουλος

Ανακοίνωση εξέδωσε ο όμιλος VIOHALCO για τον θάνατο του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Νίκου Στασινόπουλου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της VIOHALCO εκφράζουμε την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του Νικολάου Στασινόπουλου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο αείμνηστος Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε η εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου της VIOHALCO επί επτά δεκαετίες. Το μεγάλο του έργο καθόρισε την πορεία και την ανάπτυξη της VIOHALCO και των εταιρειών της και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΕΝΦΙΑ: 10 λάθη που χρειάζονται άμεσα διόρθωση για να μην έρθει «φουσκωμένος» ο λογαριασμός – Η προθεσμία για τροποποιήσεις ...

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:10 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Πειραιά

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιά καθώς τις επόμενες ώρες ...
14:44 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Σύσκεψη το απόγευμα στη Νίκαια ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προετοιμάζονται για το ραντεβού της Δευτέρας...
14:14 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Ξυλούρης: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Ψαρογιάννη»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, το Ηράκλειο αποχαιρέτησε τον σπουδαίο λαουτιέρη Γ...
13:54 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι