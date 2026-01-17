Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τον μπαμπά μου» – 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του γιατί του πήρε το Nintendo

Σύνοψη από το

  • Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του, επειδή του είχε αφαιρέσει την κονσόλα Nintendo Switch.
  • Οι αστυνομικές αρχές βρήκαν τον 42χρονο πατέρα νεκρό στο κρεβάτι του, ενώ ο γιος φέρεται να είπε στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».
  • Το παιδί φέρεται να «θύμωσε» όταν ο πατέρας του του είπε να πάει για ύπνο. Βρήκε ένα όπλο στο χρηματοκιβώτιο, το όπλισε και πυροβόλησε τον πατέρα του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αναστασία Αγγελάκη

διεθνή

δολοφονία

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του, επειδή προηγουμένως του είχε πάρει την κονσόλα Nintendo Switch με την οποία έπαιζε. Το αγόρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 13 Ιανουαρίου στο σπίτι της οικογένειας, στο Ντάνκανον (Duncannon Borough).

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το δίκτυο WGAL News 8, η υπόθεση αναδεικνύει το πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση τα παιδιά σε όπλα στις ΗΠΑ.  Οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στην κατοικία της οικογένειας γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για έναν «άνδρα που δεν αντιδρούσε». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 42χρονο Ντάγκλας Ντιτζ (Douglas Dietz) νεκρό στο κρεβάτι του, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Το θύμα εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, η οποία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, συνδέεται με το δωμάτιο του γιου τους μέσω μιας ντουλάπας. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι μετά την έρευνα, οι αρχές ταυτοποίησαν τον 11χρονο γιο του άνδρα ως ύποπτο. Η αστυνομία ανέφερε ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι εκείνο μπήκε στο δωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί στο βρέθηκαν σημείο δήλωσαν επίσης ότι άκουσαν τον γιο να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε περάσει μια όμορφη μέρα με τους γονείς του, αλλά τα έγγραφα αναφέρουν ότι «θύμωσε» όταν ο πατέρας του του είπε ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Πήρε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο

Η ένορκη κατάθεση, την οποία επικαλείται το WGAL News 8, αναφέρει ότι όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το αγόρι τι είχε συμβεί, εκείνο απάντησε: «Πυροβόλησα κάποιον». Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε επίσης: «Ομολόγησε ότι είχε στο μυαλό του κάποιον που σκόπευε να πυροβολήσει, τον οποίο προσδιόρισε ως τον πατέρα του».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, το δικαστικό έγγραφο αναφέρει ότι το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι βρήκε ένα κλειδί για το χρηματοκιβώτιο των όπλων του πατέρα του στο υπνοδωμάτιο των γονέων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να το ξεκλείδωσε ενώ προσπαθούσε να εντοπίσει το Nintendo Switch του – το οποίο του είχαν αφαιρέσει προηγουμένως – και βρήκε ένα όπλο.

Ομολόγησε τη δολοφονία

Ο γιος φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, έβαλε σφαίρες μέσα και περπάτησε προς την πλευρά του κρεβατιού όπου κοιμόταν ο πατέρας του», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. «Όπλισε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα του», σημειώνεται στην κατάθεση.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συνέβαινε αν πυροβολούσε, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένο» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί αυτό», σύμφωνα με τους ερευνητές.  Το WGAL News 8 ανέφερε ότι το παιδί δεν αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση αφού τέθηκε υπό κράτηση. Μια ακρόαση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 22 Ιανουαρίου.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΑΔΜΗΕ: Τα 11 μεγάλα έργα στο επενδυτικό πλάνο του – Νησιωτικές και διεθνείς διασυνδέσεις ύψους 7,8 δισ. ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:07 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στην Ινδονησία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος με 11 επιβάτες – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι Aρχές της Ινδονησίας διεξάγουν σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα έρευνες για το εντοπισμό ενός ...
13:38 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Πατέρας σκότωσε την σύζυγο και την κόρη του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Καλιφόρνια. Ένας 52χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τη σύζυγό του και ένα από τα παιδι...
13:22 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Στις ΗΠΑ για ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανοί διαπραγματευτές – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη δύο οικισμών

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έφθασαν στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τρ...
12:42 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Χαμενεΐ για Τραμπ: Είναι «εγκληματίας» – Τον κατηγορεί για τα θύματα και τις καταστροφές στο Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι