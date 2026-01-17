Αδιανόητη τραγωδία: «Σκότωσα τον μπαμπά μου» – 11χρονος πυροβόλησε τον πατέρα του γιατί του πήρε το Nintendo

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένα 11χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα του, επειδή προηγουμένως του είχε πάρει την κονσόλα Nintendo Switch με την οποία έπαιζε. Το αγόρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 13 Ιανουαρίου στο σπίτι της οικογένειας, στο Ντάνκανον (Duncannon Borough).

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το δίκτυο WGAL News 8, η υπόθεση αναδεικνύει το πόσο εύκολα έχουν πρόσβαση τα παιδιά σε όπλα στις ΗΠΑ. Οι αστυνομικές αρχές κλήθηκαν στην κατοικία της οικογένειας γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα, έπειτα από αναφορά για έναν «άνδρα που δεν αντιδρούσε». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί βρήκαν τον 42χρονο Ντάγκλας Ντιτζ (Douglas Dietz) νεκρό στο κρεβάτι του, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Το θύμα εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα που μοιραζόταν με τη σύζυγό του, η οποία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, συνδέεται με το δωμάτιο του γιου τους μέσω μιας ντουλάπας. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι μετά την έρευνα, οι αρχές ταυτοποίησαν τον 11χρονο γιο του άνδρα ως ύποπτο. Η αστυνομία ανέφερε ότι ήταν τα γενέθλια του παιδιού και ότι εκείνο μπήκε στο δωμάτιο φωνάζοντας: «Ο μπαμπάς είναι νεκρός». Οι αστυνομικοί στο βρέθηκαν σημείο δήλωσαν επίσης ότι άκουσαν τον γιο να λέει στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αφού το ζευγάρι είχε πάει για ύπνο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Το παιδί φέρεται να είπε στις αρχές ότι είχε περάσει μια όμορφη μέρα με τους γονείς του, αλλά τα έγγραφα αναφέρουν ότι «θύμωσε» όταν ο πατέρας του του είπε ότι ήρθε η ώρα για ύπνο.

Πήρε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο

Η ένορκη κατάθεση, την οποία επικαλείται το WGAL News 8, αναφέρει ότι όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν το αγόρι τι είχε συμβεί, εκείνο απάντησε: «Πυροβόλησα κάποιον». Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ανέφερε επίσης: «Ομολόγησε ότι είχε στο μυαλό του κάποιον που σκόπευε να πυροβολήσει, τον οποίο προσδιόρισε ως τον πατέρα του».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο, το δικαστικό έγγραφο αναφέρει ότι το αγόρι είπε στην αστυνομία ότι βρήκε ένα κλειδί για το χρηματοκιβώτιο των όπλων του πατέρα του στο υπνοδωμάτιο των γονέων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να το ξεκλείδωσε ενώ προσπαθούσε να εντοπίσει το Nintendo Switch του – το οποίο του είχαν αφαιρέσει προηγουμένως – και βρήκε ένα όπλο.

Ομολόγησε τη δολοφονία

Ο γιος φέρεται στη συνέχεια να παραδέχτηκε ότι «έβγαλε το όπλο από το χρηματοκιβώτιο, έβαλε σφαίρες μέσα και περπάτησε προς την πλευρά του κρεβατιού όπου κοιμόταν ο πατέρας του», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση. «Όπλισε το όπλο και πυροβόλησε τον πατέρα του», σημειώνεται στην κατάθεση.

Όταν ρωτήθηκε τι πίστευε ότι θα συνέβαινε αν πυροβολούσε, το αγόρι απάντησε ότι ήταν «θυμωμένο» και ότι «δεν το είχε σκεφτεί αυτό», σύμφωνα με τους ερευνητές. Το WGAL News 8 ανέφερε ότι το παιδί δεν αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση αφού τέθηκε υπό κράτηση. Μια ακρόαση έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 22 Ιανουαρίου.