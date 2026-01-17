Αγρότες: Σύσκεψη το απόγευμα στη Νίκαια ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων προετοιμάζονται για το ραντεβού της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό. Το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη το απόγευμα ενόψει της συνάντησης.
  • Οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα με 14 κοινά αιτήματα, συν παράρτημα για μελισσοκόμους και αλιείς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την ευλογιά των προβάτων.
  • Μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους. Εκεί, σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες Νίκαια

Οι αγρότες της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προετοιμάζονται για το ραντεβού της Δευτέρας (19/01) με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύσκεψη προκειμένου να συντονιστεί και να οργανωθεί ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, θα πραγματοποιήσει το απόγευμα, το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Δέκα είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού της Δευτέρας από τη Θεσσαλία. Ειδικότερα, τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία (η οποία συμμετέχει στο εν λόγω μπλόκο), τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και δύο από το μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Με τα 14 αιτήματα στις… αποσκευές τους θα κατέβουν οι αγρότες στην Αθήνα

Το διεκδικητικό πλαίσιο με το οποίο θα πάνε οι αγρότες της Θεσσαλίας σε αυτή τη συνάντηση, είναι τα 14 αιτήματα συν το παράρτημα για τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, έτσι όπως προέκυψε ομόφωνα από τη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, την πρώτη δηλαδή συνέλευση μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα, με αυτά τα δεκατέσσερα κοινά αιτήματα και βεβαίως με ιδιαίτερη μνεία στην κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την ευλογιά των προβάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί περισσότερα από 150.000 ζώα, κάτι που προκαλεί σοβαρό ζήτημα για τους κτηνοτρόφους αλλά και διατροφικό ζήτημα για τους καταναλωτές.

Μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι, θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, όπου θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως κάνουν εδώ και 48 ημέρες τώρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, σύμφωνα με το ERTNews.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: 15 τροφές που καθαρίζουν τις αρτηρίες φυσικά και 5 που τις φράζουν αμέσως

Μακροζωία: Το απόλυτο τεστ που μπορεί να δείξει πόσο θα ζήσετε – Πώς να βελτιώσετε το σκορ σας

ΕΝΦΙΑ: 10 λάθη που χρειάζονται άμεσα διόρθωση για να μην έρθει «φουσκωμένος» ο λογαριασμός – Η προθεσμία για τροποποιήσεις ...

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται τον Ιανουάριο – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:10 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Πειραιά

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιά καθώς τις επόμενες ώρες ...
14:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Στασινόπουλος: Η ανακοίνωση του ομίλου VIOHALCO για τον θάνατό του

Ανακοίνωση εξέδωσε ο όμιλος VIOHALCO για τον θάνατο του προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, Νίκου Σ...
14:14 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Γιάννης Ξυλούρης: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης το «τελευταίο αντίο» στον σπουδαίο «Ψαρογιάννη»

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, το Ηράκλειο αποχαιρέτησε τον σπουδαίο λαουτιέρη Γ...
13:54 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πειραιάς: Ληστεία σε ξενοδοχείο – Συνελήφθη 17χρονος

Η ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευή (16/1) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι