Αγρότες: Σύσκεψη το απόγευμα στη Νίκαια ενόψει της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες της Πανελλήνιας Επιτροπής των μπλόκων, προετοιμάζονται για το ραντεβού της Δευτέρας (19/01) με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύσκεψη προκειμένου να συντονιστεί και να οργανωθεί ενόψει της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, θα πραγματοποιήσει το απόγευμα, το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας.

Δέκα είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα συμμετάσχουν στο ραντεβού της Δευτέρας από τη Θεσσαλία. Ειδικότερα, τρεις από το μπλόκο της Νίκαιας, δύο από τη Μαγνησία (η οποία συμμετέχει στο εν λόγω μπλόκο), τρεις από το μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και δύο από το μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.

Με τα 14 αιτήματα στις… αποσκευές τους θα κατέβουν οι αγρότες στην Αθήνα

Το διεκδικητικό πλαίσιο με το οποίο θα πάνε οι αγρότες της Θεσσαλίας σε αυτή τη συνάντηση, είναι τα 14 αιτήματα συν το παράρτημα για τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, έτσι όπως προέκυψε ομόφωνα από τη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, την πρώτη δηλαδή συνέλευση μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου.

Οι αγρότες θα κατέβουν στην Αθήνα, με αυτά τα δεκατέσσερα κοινά αιτήματα και βεβαίως με ιδιαίτερη μνεία στην κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την ευλογιά των προβάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί περισσότερα από 150.000 ζώα, κάτι που προκαλεί σοβαρό ζήτημα για τους κτηνοτρόφους αλλά και διατροφικό ζήτημα για τους καταναλωτές.

Μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι, θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, όπου θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις και σε συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως κάνουν εδώ και 48 ημέρες τώρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, σύμφωνα με το ERTNews.