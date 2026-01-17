Ηράκλειο: Αγωνία για 69χρονη που έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται στην Εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς μίας 69χρονης, που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) σε περιοχή του Ηρακλείου.

Η 69χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον, νοσηλεύεται διασωλωνημένη.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί μηριαίο κάταγμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό», τόνισε ο κ. Δανδουλάκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνώνται από τις αρχές.