Ηράκλειο: Αγωνία για 69χρονη που έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται στην Εντατική με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

  • Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς 69χρονης στο Ηράκλειο, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της την Παρασκευή. Διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
  • Η ασθενής νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί μηριαίο κάταγμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο διοικητής του νοσοκομείου τόνισε ότι «η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή».
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνώνται από τις αρχές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

νοσοκομείο εντατική

Ώρες αγωνίας ζουν οι συγγενείς μίας 69χρονης, που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) σε περιοχή του Ηρακλείου.

Η 69χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον, νοσηλεύεται διασωλωνημένη.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί μηριαίο κάταγμα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό», τόνισε ο κ. Δανδουλάκης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνώνται από τις αρχές.

 

 

