Μια χημική αντίδραση ευθύνεται για τη διατήρηση του Ναού της Αφροδίτης μέχρι σήμερα

Μια μελέτη που διεξήχθη από μια διεπιστημονική ομάδα Ιταλών ερευνητών αποκάλυψε τα μυστήρια των υλικών και των προηγμένων κατασκευαστικών τεχνικών που επέτρεψαν στον Ναό της Αφροδίτης, ένα κόσμημα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής στα Φλεγραία Πεδία στην Ιταλία, να αντέξει το πέρασμα δύο χιλιετιών.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geoheritage, συνδυάζει μακροσκοπική ανάλυση με πετρογραφικές και ορυκτολογικές τεχνικές για να παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της ρωμαϊκής μηχανικής και δεξιοτεχνίας. Ο Ναός της Αφροδίτης, που βρίσκεται στην περιοχή της Baia, δεν ήταν ένας συμβατικός ναός αλλά η natatio ή η κύρια πισίνα ενός τεράστιου θερμαϊκού συγκροτήματος που χτίστηκε τον 2ο αιώνα μ.Χ. με εντολή του αυτοκράτορα Αδριανού.

Το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται τώρα περίπου έξι μέτρα κάτω από την τρέχουσα επιφάνεια, θύμα του φαινομένου του βραδυσεισμού, που είναι χαρακτηριστικό αυτής της ηφαιστειακής περιοχής.

Ο σχεδιασμός του είναι μοναδικός: Οκταγωνικός εξωτερικά, κυκλικός εσωτερικά και καλύπτεται από έναν θόλο σε σχήμα ομπρέλας.

Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, οι ερευνητές, σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Πάρκο των Φλεγραίων Πεδίων, έλαβαν εννέα αντιπροσωπευτικά δείγματα, με χαμηλό οπτικό αντίκτυπο, από το κτίριο.

Η επιλογή περιλάμβανε: 3 τύπους κονιαμάτων, 2 θραύσματα τούβλων, ένα κομμάτι ηφαιστειακής σκωρίας, ένα δείγμα τόφφου, μια οικοδομική πέτρα λάβας και ένα δείγμα από ανθρακικά άλατα.

Αυτά τα δείγματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας οπτική μικροσκοπία και περίθλαση ακτίνων Χ, τεχνικές που επιτρέπουν στους ερευνητές να αναγνωρίσουν τα ορυκτά και την υφή των υλικών σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Τα ευρήματα: τοπικά υλικά και ρωμαϊκή ευφυΐα

Τα αποτελέσματα σκιαγραφούν μια συναρπαστική εικόνα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ρωμαϊκής κατασκευαστικής τεχνολογίας. Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι τα ρωμαϊκά κονιάματα του Ναού της Αφροδίτης είναι ασβεστοκονιάματα (με βάση τον ασβέστη).

Ωστόσο, το πραγματικό τους μυστικό δεν είναι ο ίδιος ο ασβέστης, αλλά το ηφαιστειακό αδρανές υλικό που αναμειγνύεται με αυτόν. Το αδρανές αυτό υλικό, που αποτελείται κυρίως από ελαφρόπετρα και άλλα ηφαιστειακά θραύσματα, αντιδρά χημικά με τον ασβέστη παρουσία νερού, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό και ανθεκτικό υλικό γνωστό ως υδραυλικό κονίαμα.

Αυτή η αντίδραση, που ονομάζεται ποζολανική, ευθύνεται για την επιβίωση αυτών των κατασκευών μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές παρατήρησαν κάτω από το μικροσκόπιο έντονα χαρακτηριστικά ενανθράκωσης και εμφανή “χείλη” αντίδρασης στην ελαφρόπετρα, άμεσες αποδείξεις ότι έλαβε χώρα αυτή η χημική αντίδραση.

Επιπλέον, η παρουσία μικρών σβώλων μη αντιδράσαντος ασβέστη υποδηλώνει ότι η διαδικασία ανάμιξης ή σβέσης ήταν περιστασιακά ατελής.

Η προέλευση του αδρανούς υλικού συνδέεται με την τοπική του καταγωγή, η οποία αποδίδεται στον Ναπολιτάνικο Κίτρινο Τόφφο των Φλεγραίων Πεδίων, αναφέρει η μελέτη.

Ο ασβέστης, από την πλευρά του, υποτίθεται ότι παρήχθη με τοπικά υλικά από την πεδιάδα της Καμπανίας. Τα τούβλα που αναλύθηκαν παρουσιάζουν παρόμοια σύνθεση: ένα μείγμα ψημένου πηλού με έγκλειστα χαλαζία, μαρμαρυγία και ηφαιστειακά θραύσματα.

Η παρουσία αιματίτη είναι αυτή που τους προσδίδει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα τους. Ένα βασικό εύρημα είναι ότι η κεραμική μήτρα δείχνει μέτρια οπτική δραστηριότητα, υποδεικνύοντας ότι η θερμοκρασία “ψησίματος”, αν και υψηλή (περίπου 800°C), δεν ήταν επαρκής για την πλήρη αποσύνθεση του κλάσματος του πηλού.

Ο συνδυασμός ενός πυριτιολαστικού κλάσματος (τυπικού των ποτάμιων ιζημάτων) με ένα ηφαιστειακό κλάσμα είναι γενετικά ασύμβατος στη φύση. Αυτό οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι Ρωμαίοι είτε χρησιμοποίησαν πηλούς που είχαν ήδη μεταφερθεί και αναμειχθεί μέσω ιζηματογενών διεργασιών είτε πρόσθεσαν σκόπιμα ηφαιστειακό υλικό (το “πρόσμικτο”) στον πηλό για να βελτιώσουν τις ιδιότητες του τούβλου.

Ηφαιστειακή Σκωρία: εισαγόμενο υλικό για να ελαφρύνει τη δομή

Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις αφορά την ηφαιστειακή σκωρία. Αυτό το εξαιρετικά κυστιδιακό και ελαφρύ υλικό χρησιμοποιήθηκε στο ανώτερο τμήμα του ναού. Οι Ρωμαίοι το χρησιμοποίησαν στρατηγικά για να υποστηρίξουν το βάρος χωρίς τον κίνδυνο κατάρρευσης, προσθέτοντας ελαφρότητα στο κονίαμα επένδυσης με το οποίο βρίσκεται σε επαφή.

Η ορυκτολογική ανάλυση ήταν κρίσιμη:

Η παρουσία λευκίτη αποτελεί αδιαμφισβήτητο δείκτη ότι αυτή η σκωρία δεν είναι τοπική των Φλεγραίων Πεδίων, αλλά είναι βεζουβιανής προέλευσης. Αυτό δείχνει ότι, παρόλο που βρίσκονταν στην καρδιά μιας ηφαιστειακής περιοχής όπως τα Φλεγραία Πεδία, οι Ρωμαίοι μηχανικοί δεν δίστασαν να εισαγάγουν συγκεκριμένα υλικά από μια άλλη ηφαιστειακή περιοχή, τον Βεζούβιο, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, όταν το απαιτούσαν οι δομικές ανάγκες.

Η κατασκευαστική τεχνική κατέστησε δυνατή την οικοδόμηση δομών που παραμένουν τέλεια διατηρημένες μέχρι σήμερα, τονίζει το άρθρο. Ο τόφφος που χρησιμοποιήθηκε στον ναό είναι πράγματι τοπικός.

Η ορυκτολογική του σύσταση, με την παρουσία αλκαλιούχων αστρίων και ζεόλιθων όπως ο φιλιπσίτης και ο χαβαζίτης, τον συνδέει άμεσα με τον σχηματισμό του Ναπολιτάνικου Κίτρινου Τόφφου των Φλεγραίων Πεδίων. Ομοίως, η αναλυθείσα πέτρα λάβας έχει τραχυτική υφή και ορυκτολογική σύνθεση (με κλινοπυρόξενο, πλαγιόκλαστο και αλκαλιούχο άστριο) χαρακτηριστική των προϊόντων των Φλεγραίων Πεδίων.

Η απουσία λευκίτη σε αυτό το δείγμα αποκλείει οριστικά τη βεζουβιανή προέλευση.

Άλατα: το ίχνος του χρόνου και της υγρασίας

Το λευκό, σε μορφή σκόνης, δείγμα αποδείχθηκε ότι αποτελείται αποκλειστικά από αλίτη, δηλαδή κοινό αλάτι (NaCl). Αυτά τα εξανθήματα είναι σύμπτωμα φθοράς που προκαλείται από την ανερχόμενη υγρασία, η οποία διαλύει τα άλατα που υπάρχουν στα υλικά και τα εναποθέτει στην επιφάνεια καθώς το νερό εξατμίζεται.

Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών προσπαθειών αποκατάστασης. Οι κατασκευαστές του Ναού της Αφροδίτης επέδειξαν μια βαθιά εμπειρική κατανόηση των γεωλογικών υλικών που είχαν στη διάθεσή τους.

Ήξεραν πώς να επιλέξουν τους καταλληλότερους τοπικούς βράχους (τόφφος και λάβα των Φλεγραίων), πώς να παράγουν ένα υψηλής απόδοσης υδραυλικό κονίαμα χρησιμοποιώντας ποζολανικά αδρανή υλικά και πώς να συνδυάσουν πηλούς για να παραγάγουν αποτελεσματικά τούβλα.

Ήταν ακόμη σε θέση να αναγνωρίσουν ένα συγκεκριμένο υλικό —τη βεζουβιανή σκωρία— σε μια διαφορετική ηφαιστειακή περιοχή και να το εισαγάγουν για να λύσουν μια συγκεκριμένη δομική πρόκληση: να ελαφρύνουν τα ανώτερα τμήματα της κατασκευής.

Η μελέτη καταλήγει απερίφραστα: Η έρευνα αναδεικνύει τα ορυκτολογικά, πετρολογικά και δομικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Ναού της Αφροδίτης και παρείχε νέες γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές δεξιότητες που είχαν επιτύχει οι αρχαίοι Ρωμαίοι, καθώς και για το πώς η τεχνολογία παραγωγής τους ήταν προσανατολισμένη στην καινοτομία, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και, εξίσου σημαντικό, την ομορφιά.

Η έρευνα θέτει μια κρίσιμη επιστημονική βάση για μελλοντικές εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης σε αυτό το εμβληματικό μνημείο, διασφαλίζοντας ότι η ρωμαϊκή ευφυΐα, τώρα καλύτερα κατανοητή, θα συνεχίσει να εμπνέει θαυμασμό για τις επόμενες γενιές.