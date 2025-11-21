Καταρρίψεις drones με λέιζερ: Οι νέες προκλήσεις της αμυντικής βιομηχανίας – BINTEO

Οι νέες προκλήσεις της αμυντικής βιομηχανίας παγκοσμίως είναι η δημιουργία αξιόπιστων antidrone συστημάτων, που θα είναι φθηνότερα στη χρήση τους από το κόστος παραγωγής και λειτουργίας ενός drone, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνεχούς υποστήριξης αντιαεροπορικών συστημάτων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δύο είναι τα μεγάλα – κεντρικά διδάγματα από τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Το πρώτο, ότι οι φθηνές αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να επιφέρουν στις αντίπαλες δυνάμεις μεγάλη φθορά και να κρίνουν και την έκβαση του πολέμου ως ένα βαθμό. Στην Ουκρανία, η προέλαση στο Κίεβο των ρωσικών στρατευμάτων κατά την εισβολή ανακόπηκε όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν φροντίσει για την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολεμοφόδια αλλά και τροφή. Οι εικόνες με εξαθλιωμένους από την πείνα Ρώσους στρατιώτες κατά την πρώτη φάση του πολέμου ήταν πολλές. Όπως και τα οπλικά συστήματα που ξέμεναν από πυρομαχικά και επί της ουσίας παραδίδονταν στους Ουκρανούς.

Στο Ισραήλ, η αντιμετώπιση της εισβολής της Χαμάς και τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ λίγο έλειψε να τινάξουν στον αέρα την ικανότητα των αντιαεροπορικών συστημάτων. Οι πάμφθηνες ρουκέτες των τρομοκρατών αντιμετωπίζονταν από τους ικανούς αλλά πανάκριβους συγκριτικά ισραηλινούς αντιαεροπορικούς πυραύλους του “Iron Dome”. Οι ρουκέτες που εκτόξευε η Χαμάς (όπως οι Qassam ή Katyusha) κοστίζουν από 300 έως 5.000 δολάρια η καθεμία, ενώ ο πύραυλος Tamir του Iron Dome εκτιμάται ότι κοστίζει μεταξύ 40.000 και 100.000 δολαρίων ΗΠΑ ανά τεμάχιο. Υπήρξαν περιπτώσεις που εκτοξεύτηκαν και 3 πύραυλοι για να αντιμετωπίσουν εισερχόμενη ρουκέτα.

Για να γίνουν αντιληπτά τα νούμερα, στις περίπου 13.200 ρουκέτες που εκτόξευσε η Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 το Ισραήλ απάντησε με περίπου 9.000 πυραύλους, που κόστισαν – μόνο οι πύραυλοι – σχεδόν μισό δις! Συνολικά, τον πρώτο χρόνο του πολέμου, το Ισραήλ χρειάστηκε να δαπανήσει πάνω από 10 δισ., σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αδήριτη ανάγκη να εφευρεθούν πιο φθηνά συστήματα αντιμετώπισης των φθηνών ρουκετών αλλά και των drones, που θα λύσουν το πρόβλημα ανεφοδιασμού κι εν τέλει της οικονομικής αιμορραγίας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο επενδύουν στις τεχνολογίες κατάρριψης των drones με λέιζερ, και φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει προβάδισμα εν σχέσει με άλλες χώρες.

Το dragon fire είναι το εγχώριο σύστημα για το οποίο ανατέθηκε από το υπουργείο άμυνας της χώρας σύμβαση ύψους περίπου 340 εκατ. ευρώ για την παράδοση νέων συστημάτων στο Βασιλικό Ναυτικό από το 2027, αφού πέτυχε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο στις τελευταίες δοκιμές καταρρίπτοντας drones υψηλής ταχύτητας με νέο σύστημα λέιζερ.

Το σύστημα λέιζερ κοστίζει μόλις 10 λίρες ανά βολή (περίπου 11 ευρώ) και είναι αρκετά ακριβές ώστε να πλήξει ένα κέρμα αξίας 1 ευρώ από απόσταση ενός χιλιομέτρου. Είναι μια πιο οικονομική μέθοδος σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα πυραύλων, τα οποία κοστίζουν πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ανά βολή. Το DragonFire θα τοποθετηθεί σε ένα αντιτορπιλικό Type 45 του Βασιλικού Ναυτικού έως το 2027 – πέντε χρόνια ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Εκτιμάται ότι το πρωτοποριακό λέιζερ DragonFire θα συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση 590 θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνοντας πώς η άμυνα αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Αυτό περιλαμβάνει 200 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη Σκωτία, 185 θέσεις εργασίας στη Νοτιοδυτική Αγγλία και 75 θέσεις εργασίας στην Ανατολική Αγγλία, υλοποιώντας το Σχέδιο Αλλαγής της κυβέρνησης.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ, επεσήμανε ότι «Αυτό το λέιζερ υψηλής ισχύος θα θέσει το Βασιλικό Ναυτικό μας στην αιχμή της καινοτομίας στο ΝΑΤΟ, παρέχοντας μια πρωτοποριακή δυνατότητα για να βοηθήσει στην υπεράσπιση του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας σε αυτή τη νέα εποχή απειλών. Υλοποιούμε την Στρατηγική Αναθεώρηση της Άμυνας υποστηρίζοντας τη βρετανική βιομηχανία και δημιουργώντας εκατοντάδες περισσότερες θέσεις εργασίας, καθιστώντας την άμυνα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο υπουργός Οικονομικών της Σκωτίας, Ντάγκλας Αλεξάντερ, δήλωσε: «Αυτή η νέα ανάθεση σύμβασης ύψους 316 εκατομμυρίων λιρών – και η είδηση ότι η DragonFire κατέρριψε με επιτυχία drones υψηλής ταχύτητας στις τελευταίες δοκιμές στο πεδίο βολής Hebrides του Υπουργείου Άμυνας – δείχνει πόσο ζωτικής σημασίας είναι η σκωτσέζικη τεχνογνωσία για την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και γιατί η Σκωτία αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως κέντρο αμυντικής αριστείας. Το DragonFire είναι το τελευταίο σε μια εντυπωσιακή σειρά κερδών από αμυντικά μερίσματα για τη Σκωτία. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μετατρέπει τον αμυντικό μας τομέα σε μια ακόμη πιο ισχυρή μηχανή ανάπτυξης, επειδή όταν στηρίζουμε το στρατιωτικό μας προσωπικό και τη σκωτσέζικη βιομηχανία, διατηρούμε τους εαυτούς μας και τους συμμάχους μας ασφαλείς, παρέχοντας παράλληλα εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για τις κοινότητες και τους εργαζόμενους».

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αναθεώρησης Άμυνας (SDR), το DragonFire είναι το πρώτο λέιζερ υψηλής ισχύος που τίθεται σε λειτουργία από ένα ευρωπαϊκό κράτος, αντιπροσωπεύοντας ένα από τα πιο προηγμένα προγράμματα κατευθυνόμενων ενεργειακών όπλων στο ΝΑΤΟ. Το SDR υποστήριξε το έργο του Ηνωμένου Βασιλείου για τα κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα με μια περαιτέρω επένδυση σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου λιρών μόνο σε αυτό το Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η Βρετανική εταιρεία συνεργαστεί και με την ιταλική Leonardo για να αναπτύξει την ικανότητα που θα παραδίδεται σχεδόν πέντε χρόνια ταχύτερα και θα βελτιώνεται συνεχώς, αντιπροσωπεύοντας μια θεμελιωδώς διαφορετική ταχεία προσέγγιση στις αμυντικές προμήθειες. Υπενθυμίζεται ότι – όπως έχουμε γράψει στο enikos.gr – η ιταλική Leonardo έχει συστήσει από κοινού εταιρεία με την BAYKARA του γαμπρού του Ερντογάν, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, την LBA για την παραγωγή όπλων.