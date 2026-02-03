Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον… πυρετό του γάμου

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να ετοιμάζεται για γάμο. Παρότι η ίδια δεν τα υποκινεί και επιλέγει συνειδητά να κρατά στάση σιγής, παρ’ όλα αυτά πληροφορίες τόσο από το στενό της περιβάλλον όσο και δημόσιες «κινήσεις», όπως το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί το χέρι της, δείχνουν πως η αγαπημένη ηθοποιός ζει ξεκάθαρα στον πυρετό των προετοιμασιών.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το εντυπωσιακό μονόπετρο που κοσμεί από εδώ και στο εξής το χέρι της δεν είναι απλώς ένα λαμπερό κόσμημα, αλλά το προγαμιαίο δώρο αγάπης που της χάρισε ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, λίγο πριν από τον γάμο τους.

Ενα δαχτυλίδι με ιδιαίτερο συμβολισμό, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε ο ίδιος ο σύντροφός της από τη φίλη της Αθηνάς, Μαριέττα Δροσοπούλου, γνωστή για το εκλεπτυσμένο γούστο και τις κομψές δημιουργίες της στον χώρο του κοσμήματος, αλλά και γενικότερα στο bridal κομμάτι. Αν και τον περασμένο Φεβρουάριο η ίδια η Αθηνά μας έδειξε το μονόπετρό της, τώρα απέκτησε άλλο ένα διαμαντένιο κόσμημα από… χέρι!

Ο γάμος τους έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο στην Πάρο, έναν τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς αποτελεί το αγαπημένο νησί του Μπρούνο. Το κυκλαδίτικο φως, η απλότητα και η φυσική ομορφιά του νησιού συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για μια ρομαντική καλοκαιρινή τελετή και αυτό είναι σημαντικό για την ηθοποιό, που δεν αφήνει τίποτε στην τύχη, ειδικά όταν αφορά αυτή τη μοναδική ημέρα επισφράγισης της αγάπης.

Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ιταλοαργεντινός μπασκετμπολίστας είναι μαζί εδώ και περίπου τρία χρόνια. Ο Μπρούνο, με μακρά πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ξεχωρίζει όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις αλλά και για τον χαρακτήρα του, κάτι που η ίδια η Αθηνά έχει αναγνωρίσει δημόσια. Οι δυο τους μοιράζονται κοινές αξίες, αγάπη για την ευεξία και μια κοινή προσέγγιση στη ζωή.

Επαγγελματικά, η Αθηνά συνεχίζει δυναμικά τόσο στην υποκριτική όσο και στην επιχειρηματικότητα. Παραμένει ενεργή τηλεοπτικά μέσα από τη σειρά του Mega «Εχω παιδιά», που επέστρεψε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τα δικά της brands στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Από την άλλη, ο Μπρούνο δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο του fitness και του wellness.

Οι δυο τους δεν αποκλείουν στο μέλλον να ενώσουν και επαγγελματικά τις δυνάμεις τους, αν και προς το παρόν δίνουν ξεκάθαρη προτεραιότητα στα προσωπικά τους βήματα. Μάλιστα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το ζευγάρι συναντήθηκε στο Παρίσι, όπου η Αθηνά βρέθηκε αρχικά για δουλειά, και μαζί πέρασαν ένα τριήμερο στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου.

