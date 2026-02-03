Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε τι του είπε ο γιος του και τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα – «Με πήραν τα ζουμιά»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Δημήτρης Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: Instagram/dimitris_alexandrou

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά τη συνάντησή του με τον γιο του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να πάρει τον γιο του από τη Ιωάννα Τούνη και αποκάλυψε με InstaStories μια τρυφερή στιγμή που έζησαν.

«Φτάσαμε Θεσσαλονίκη και πάμε Αθήνα! Με το μικρό μου λιονταράκι!» έγραψε στο πρώτο Story o Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Στην συνέχεια ο επιχειρηματίας αποκάλυψε κάποια τρυφερά λόγια που του είπε ο γιος του και τον έκαναν να ξεσπάσει σε κλάματα.

Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε πως με το που μπήκαν στο αυτοκίνητό ο μικρός του είπε: «Επιτέλους φτάσαμε σπίτι. Να σας πω τι έκανε και πραγματικά με έχουν πάρει τα ζουμιά; Εκεί που ήμασταν στο αμάξι, μου λέει “μπαμπά σ’ αγαπώ πολύ και μου λείπεις” και του λέω “τι μου είπες;” Και μου λέει “σ’ αγαπώ πολύ!”. Και με πήραν τα ζουμιά».

