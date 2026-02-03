Κιλκίς: Υπερχείλισαν χείμαρροι κι έπνιξαν τις καλλιέργειες – Σε απόγνωση οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Υπερχείλισαν χείμαρροι στο Κιλκίς, με αποτέλεσμα μέρος του κάμπου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη.
  • Οι καλλιέργειες στην περιοχή έχουν πνιγεί στα νερά και τις λάσπες, προκαλώντας τεράστιες ζημιές.
  • Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το καλοκαίρι καήκαμε από την ξηρασία και τώρα πνιγόμαστε στα νερά και τις λάσπες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κιλκίς: Υπερχείλισαν χείμαρροι κι έπνιξαν τις καλλιέργειες – Σε απόγνωση οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί μέρος του κάμπου του Κιλκίς. «Το καλοκαίρι καήκαμε από την ξηρασία και τώρα πνιγόμαστε στα νερά και τις λάσπες».

Τα λόγια του νεαρού αγρότη από το Βαφιοχώρι του Κιλκίς βγαίνουν με παράπονο καθώς αντικρίζει τα χωράφια του βυθισμένα στο νερό που η στάθμη του διαρκώς ανεβαίνει, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Οι χιονοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις φούσκωσαν τους δύο χείμαρρους που διασχίζουν την περιοχή έξω από το Πολύκαστρο με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα με σιτηρά και ψυχανθή να πλημμυρίσουν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά», λέει στη Voria ο Χρήστος Τσιβλικάκης, αγρότης και πρόεδρος του Βαφιοχωρίου που βλέπει κι αυτός τα δικά του χωράφια να έχουν γεμίσει με νερά και λάσπες.

«Δυστυχώς αυτοί οι χείμαρροι που λίγο πιο κάτω ενώνονται και χύνονται στον Άξιο έχουν να καθαριστούν δεκαετίες με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει πολύ να φράζουν από τα φέρτα υλικά και να ξεχειλίζουν στα χωράφια», σημειώνει και προσθέτει: «Έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές στην αντιπεριφέρεια Κιλκίς για να τους καθαρίσει όμως δεν έχει γίνει τίποτα».

Κι έτσι για άλλη μια φορά οι αγρότες βλέπουν με απόγνωση τις καλλιέργειές τους να θάβονται μέσα σε τόνους νερού, λάσπης, φερτών υλικών.

Από την αντιπεριφέρεια Κιλκίς πάντως εξηγούν ότι το θέμα του καθαρισμού των συγκεκριμένων ρεμάτων είναι σύνθετο, καθώς εμπλέκεται κι ο ΟΣΕ που έχει σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή και είναι αυτός που αδιαφορεί στις εκκλήσεις τους. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών στον νομό Κιλκίς έχουν πλημμυρήσει και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί καθώς η στάθμη των νερών των ποταμών και των χειμάρρων ανεβαίνει κάθε μέρα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η μακροζωία συνδέεται με τη στάση του σώματος – Πώς να τη βελτιώσουμε

Το μυστικό για να ζεστάνετε το φαγητό που περίσσεψε και να γίνει ακόμη πιο νόστιμο

Ελαιόλαδο: Πότε αναμένεται να αλλάξει η τιμή του- Πόσο πωλείται σήμερα ο «ελληνικός χρυσός»

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» γάμοι, βαφτίσεις, catering – Τι αλλάζει μετά το Πάσχα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
07:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι οδηγοί κόβουν το αλκοόλ: Νέο σχέδιο ελέγχων – Πώς άλλαξε η οδηγική συμπεριφορά μετά την αυστηροποίηση των ποινών

Μια εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτήν που ίσχυε μέχρι και πέρυσι αντιμετωπίζουν οι αξιωματ...
07:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Χωρίς ταξί η Αττική σήμερα και αύριο – Συγκέντρωση και πορεία προς το Μαξίμου

Από τις 06: 00 το πρωί τράβηξαν ξανά χειρόφρενο οι ιδιοκτήτες ταξί με 48ωρη απεργία για την Τρ...
07:24 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Πήρε φωτιά αστικό λεωφορείο στη Σίνδο

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6:00 σήμερα το πρωί, σε αστικό λεωφορείο στον κόμβο της Σίνδου ...
07:09 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Στ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα