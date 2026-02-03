Κιλκίς: Υπερχείλισαν χείμαρροι κι έπνιξαν τις καλλιέργειες – Σε απόγνωση οι αγρότες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια απέραντη λίμνη έχει μετατραπεί μέρος του κάμπου του Κιλκίς. «Το καλοκαίρι καήκαμε από την ξηρασία και τώρα πνιγόμαστε στα νερά και τις λάσπες».

Τα λόγια του νεαρού αγρότη από το Βαφιοχώρι του Κιλκίς βγαίνουν με παράπονο καθώς αντικρίζει τα χωράφια του βυθισμένα στο νερό που η στάθμη του διαρκώς ανεβαίνει, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Οι χιονοπτώσεις του προηγούμενου διαστήματος και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις φούσκωσαν τους δύο χείμαρρους που διασχίζουν την περιοχή έξω από το Πολύκαστρο με αποτέλεσμα χιλιάδες στρέμματα με σιτηρά και ψυχανθή να πλημμυρίσουν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά», λέει στη Voria ο Χρήστος Τσιβλικάκης, αγρότης και πρόεδρος του Βαφιοχωρίου που βλέπει κι αυτός τα δικά του χωράφια να έχουν γεμίσει με νερά και λάσπες.

«Δυστυχώς αυτοί οι χείμαρροι που λίγο πιο κάτω ενώνονται και χύνονται στον Άξιο έχουν να καθαριστούν δεκαετίες με αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει πολύ να φράζουν από τα φέρτα υλικά και να ξεχειλίζουν στα χωράφια», σημειώνει και προσθέτει: «Έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές στην αντιπεριφέρεια Κιλκίς για να τους καθαρίσει όμως δεν έχει γίνει τίποτα».

Κι έτσι για άλλη μια φορά οι αγρότες βλέπουν με απόγνωση τις καλλιέργειές τους να θάβονται μέσα σε τόνους νερού, λάσπης, φερτών υλικών.

Από την αντιπεριφέρεια Κιλκίς πάντως εξηγούν ότι το θέμα του καθαρισμού των συγκεκριμένων ρεμάτων είναι σύνθετο, καθώς εμπλέκεται κι ο ΟΣΕ που έχει σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή και είναι αυτός που αδιαφορεί στις εκκλήσεις τους. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών στον νομό Κιλκίς έχουν πλημμυρήσει και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί καθώς η στάθμη των νερών των ποταμών και των χειμάρρων ανεβαίνει κάθε μέρα